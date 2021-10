Ginevra e Ticino paradiso delle società 'bucalettere'

Una cassetta postale serve spesso per avere il domicilio senza che la società abbia veramente un'attività in Svizzera. Keystone

In Svizzera ci sono circa 33'000 società "bucalettere" concentrate tra Ginevra, il Ticino, Zugo e Friburgo. A sostenerlo è l'Organizzazione non governativa Public Eye, che mercoledì ha pubblicato i risultati di una sorta di mappatura di quelle società che nella Confederazione hanno solo il domicilio, ma nessuna attività.

Al primo posto c'è Ginevra, con 13'638 imprese di questo tipo, cioè un terzo di tutte quelle presenti nel registro di commercio. Agli indirizzi postali corrispondono spesso studi di avvocati e fiduciari "che ne amministrano gli affari a partire da 90 franchi al mese", osserva la ONG basata a Zurigo. La finanza, l'immobiliare e il commercio di materie prime sono i settori più rappresentati.

In Ticino, le società bucalettere individuate da Public EyeLink esterno sono 9'816. Alcune sono attive nel ramo della moda e nel commercio di materie prime, indica la ONG, citando una serie di casi, da Gucci fino al recente coinvolgimento della Fidinam nell'inchiesta giornalistica "Pandora Papers" sulle società offshore.

Non per forza illegali...

Queste società non sono necessariamente impiegate per attività illegali, sottolinea Public Eye, "ma questo tipo di struttura viene spesso utilizzata per nascondere operazioni dubbie o per celare i veri beneficiari di un'attività economica". A questo proposito, la ONG ricorda che "Quasi la metà delle segnalazioni inviate all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) riguardano società di domicilio e in quasi il 12% dei casi queste entità giuridiche sono registrate in Svizzera".

