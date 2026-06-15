G7, Guy Parmelin accoglierà a Ginevra i capi di Stato e di Governo
A Ginevra, il presidente della Confederazione Guy Parmelin avrà il compito di accogliere i vari capi di Stato e di governo in arrivo per partecipare al vertice del G7 che si tiene nella vicina Évian.
Il presidente della Confederazione Guy Parmelin sarà oggi, lunedì, al centro della scena internazionale. A Ginevra accoglierà, a turno, i capi di Stato e di Governo che parteciperanno al vertice del G7 a Évian (Francia), ad eccezione del presidente francese Emmanuel Macron.
Parmelin sarà sulla pista per accogliere il presidente statunitense Donald Trump. Ma anche i primi ministri britannico Keir Starmer, canadese Mark Carney e giapponese Sanae Takaichi, nonché il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la premier italiana Giorgia Meloni.
Altri arrivi sono previsti nel corso della giornata, mentre il territorio ginevrino è sotto stretta sorveglianza, con la presenza di agenti di polizia provenienti da tutti i cantoni e circa 4’000 soldati. Il presidente della Confederazione dovrebbe avere a disposizione alcuni minuti con ciascun leader, prima di affidarli al protocollo francese.
Incontri in serata con Emmanuel Macron
I capi di Stato e di Governo sono attesi in prima serata da Macron per una prima cena di lavoro sulle sfide internazionali. L’Ucraina, con la presenza del presidente Volodymyr Zelensky, il Medio Oriente e i “nuovi partenariati” saranno all’ordine del giorno domani.
Macron vuole affrontare gli squilibri commerciali mondiali, in particolare quelli con la Cina, ma anche i dazi doganali statunitensi. Mercoledì è previsto un pranzo con i miliardari delle aziende tecnologiche.
Anche la regolamentazione dell’intelligenza artificiale (IA) sarà oggetto di discussione. La Svizzera ospiterà a Ginevra, nell’estate del 2027, il prossimo vertice mondiale su questo tema. Oltre alla cena di gala a cui è invitato martedì sera a Évian, il presidente della Confederazione dovrebbe poter partecipare ad alcuni eventi collaterali dell’incontro, forse proprio il pranzo dedicato alle questioni tecnologiche.
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