Forte incremento degli infortuni professionali nel post pandemia

Sono aumentati quasi del 10% gli infortuni “professionali” in Svizzera. Lo scorso anno sono infatti stati notificati agli assicuratori, in primis all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), 911'000 casi di infortunio sul lavoro e nel tempo libero nonché di malattia professionale.

24 ottobre 2023

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

La Suva e l'Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA), pubblicando i dati, hanno informato che ad aumentare sono stati soprattutto gli incidenti nel tempo libero (601'000 casi, +12%). Questo probabilmente in seguito alla revoca delle misure di protezione contro il coronavirus nonché alla bella meteorologia, che lo scorso anno ha portato a praticare più attività all'aperto.

Anche il numero degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ha raggiunto un picco da record: i circa 293'000 casi registrati costituiscono un incremento del 5,9% rispetto al 2021, riconducibile in gran parte all'aumento del numero di occupati.

Prestazioni per 5 miliardi

Nel 2021 tutti gli assicuratori hanno versato complessivamente 5 miliardi di franchi per prestazioni assicurative, soprattutto per spese di cura, indennità giornaliere e rendite di invalidità. La maggior parte dei costi (63%) è imputabile agli infortuni nel tempo libero, il 33,5% a quelli sul lavoro e alle malattie professionali e il 3,5% a quelli subiti da persone in cerca di impiego.

Il dettaglio dei costi per il 2022 non è ancora noto. In media viene riconosciuto circa il 96% di tutti i casi notificati di infortunio e di malattia professionale.

La statistica pubblicata martedì - il relativo rapporto è disponibile in tedesco e francese - non registra gli infortuni di bambini, scolari, studenti, casalinghe (e casalinghi), lavoratori indipendenti e pensionati. Rileva quindi essenzialmente gli infortuni occorsi ai lavoratori e agli apprendisti di età compresa tra i 15 e i 65 anni. Queste persone rappresentano una buona metà della popolazione residente.