La Fondazione Beyeler di Basilea festeggia i 10 milioni di visitatori
Traguardo storico per la Fondazione Beyeler: dalla sua apertura, avvenuta nel 1997, il celebre museo d'arte renano ha accolto complessivamente 10 milioni di visitatori.
Il risultato conferma l’istituzione come uno dei musei più amati della Svizzera, capace di attirare un pubblico nazionale e internazionale, si legge in un comunicato odierno.
A trainare l’afflusso in questo periodo è la grande mostra dedicata a Paul Cézanne (1839–1906), che si concentra sull’ultima e più significativa fase creativa del pittore francese, considerato un pioniere dell’arte moderna. L’esposizione, che resterà aperta fino al 25 maggio, è già annoverata tra i momenti clou del programma annuale del museo.
“Raggiungere il traguardo di 10 milioni di visitatori è per noi un momento commovente e al tempo stesso una motivazione per il futuro”, afferma Ulrike Erbslöh, direttrice amministrativa della Fondazione Beyeler, citata nella nota. “Un ringraziamento speciale va al nostro fedele pubblico, ai partner e a tutti i collaboratori che hanno reso possibile questo successo”.
Per l’occasione il museo ha organizzato diverse iniziative: il decimilionesimo ospite è stato celebrato direttamente sul posto, mentre sulle reti sociali è stata lanciata un’azione interattiva per la comunità online. Fino al 26 aprile è attivo un concorso in collaborazione con il quotidiano Blick, che mette in palio un viaggio per due persone in Provenza sulle orme di Cézanne.
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