“Il cane lavora giocando: grazie alla gratificazione data dal gioco è possibile introdurre gli odori e il riconoscimento delle sostanze; in quanto autorità federale possiamo usare esplosivi veri e questo è un bel vantaggio” aggiunge Fausto Fedele, responsabile tecnico dei cani di servizio, riassumendo dal vivo le varie fasi dell’addestramento di Black, un cane che benché sia da difesa ha un carattere - lo abbiamo verificato in prima persona - tranquillo e socievole.

"Buongiorno. Amministrazione federale delle dogane. Si ferma per piacere che ispezioniamo il veicolo?". Siamo al valico di Novazzano-Brusata e quella che apparentemente è una frase di rito delle guardie di confine, introduce in realtà un controllo particolare: ad effettuarlo sarà infatti Black, un pastore malinois di due anni.

Black, un pastore malinois di due anni, è un cosiddetto EDD: Explosive Detection Dog, ovvero un cane per la ricerca di sostanze esplosive. È l’unico “agente a quattro zampe” in forze alle autorità in Ticino ad avere questo tipo di competenze.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Black, il cane antiesplosivo delle guardie di confine Ludovico Camposampiero, RSI News 11 gennaio 2020 - 10:30 Black, un pastore malinois di due anni, è un cosiddetto EDD: Explosive Detection Dog, ovvero un cane per la ricerca di sostanze esplosive. È l’unico “agente a quattro zampe” in forze alle autorità in Ticino ad avere questo tipo di competenze. "Buongiorno. Amministrazione federale delle dogane. Si ferma per piacere che ispezioniamo il veicolo?". Siamo al valico di Novazzano-Brusata e quella che apparentemente è una frase di rito delle guardie di confine, introduce in realtà un controllo particolare: ad effettuarlo sarà infatti Black, un pastore malinois di due anni. “Ogni regione deve avere almeno un cane del genere nei propri effettivi”, ci spiega Fiorenzo Sartore, il conduttore di Black, “noi lavoriamo sotto il cappello della Confederazione, lungo il confine o nell’ambito della ricerca preventiva negli stabili, ma se necessario io e il cane siamo pronti a intervenire in ambito civile o a dar manforte alla polizia cantonale”. “Il cane lavora giocando: grazie alla gratificazione data dal gioco è possibile introdurre gli odori e il riconoscimento delle sostanze; in quanto autorità federale possiamo usare esplosivi veri e questo è un bel vantaggio” aggiunge Fausto Fedele, responsabile tecnico dei cani di servizio, riassumendo dal vivo le varie fasi dell’addestramento di Black, un cane che benché sia da difesa ha un carattere - lo abbiamo verificato in prima persona - tranquillo e socievole. Vediamo Black all'opera: