FINMA: “Attenzione alle email truffaldine, non le mandiamo noi”

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) avvisa che stanno attualmente circolando in Svizzera messaggi di posta elettronica che usano la sua intestazione.

La FINMA mette in guardia da messaggi di posta elettronica che stanno attualmente circolando in Svizzera con la falsa intestazione della stessa autorità di vigilanza finanziaria: sono truffaldini, sottolineano i funzionari bernesi.

“Attualmente vengono inviate numerose e-mail di phishing aventi come oggetto un falso mittente FINMA”, si legge in un comunicato diffuso martedì. Gli estensori dei messaggi si spacciano per collaboratori dell’autorità. La FINMA raccomanda di non rispondere alle mail sospette né di seguire in alcun modo le istruzioni in esse contenute. “Non cliccate sui link riportati in queste e-mail”.

L’organismo che vigila su banche e assicurazioni “non invia alcuna mail di questo tipo e in linea di principio non contatta privati”. In caso di dubbio gli e le utenti sono pregati di contattare la FINMA all’indirizzo questions@finma.ch. Informazioni e suggerimenti sul comportamento da tenere in relazione all’usurpazione d’identità e all’uso improprio del nome della FINMA sono disponibili anche sul sito internet dell’autoritàCollegamento esterno.

