Federer e Hathaway insieme per promuovere la Svizzezra

Le due star mondiali insieme per promuovere la Svizzera. @svizzeraturismo

Roger Federer nuovamente protagonista dello spot di Svizzera turismo. Dopo il successo del video promozionale “No Drama” con Robert De Niro, quest'anno la campagna globale vede accanto al tennista elvetico la star del cinema Anne Hathaway (Il diavolo veste Prada).

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 aprile 2022 - 18:01

Anche stavolta le bellezze della Svizzera vengono messe in evidenza da una storia piena di umorismo: scopriamo che Federer e Hathaway hanno interpretato un film ambientato in Svizzera – il sogno del tennista nel precedente spot vanificato da De Niro – ma i due non si vedono perché il registra ha fatto diventare la natura del paese la vera protagonista.

Il film parte con immagini bellissime del Grand Tour della Svizzera: passi alpini mozzafiato, laghi idilliaci, castelli maestosi, ghiacciai. Ma queste immagini stupende e bucoliche vengono interrotte bruscamente da un Roger Federer estremamente irritato che si trova in uno studio di montaggio con Anne, gli addetti alla produzione e il regista.

I due constatano che il regista - che ha uno squisito accento francese mentre parla in inglese... - li ha praticamente tagliati dall'intero girato. Nessun primo piano per loro, solo paesaggi... il resto lo scoprirete persino in svizzerotedesco!

Il cortometraggio fa parte di una campagna globale per la promozione del Grand Tour of Switzerland. Al film si aggiungeranno diversi materiali pubblicitari con lo slogan comune "Ho bisogno del road trip del cuore. Ho bisogno di Svizzera".