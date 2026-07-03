Fattura per le Olimpiadi, se Milano non paga i Grigioni pronti a bloccare i ristorni

Uno dei bus che ha trasportato il pubblico da Zernez a Livigno. Keystone / Mayk Wendt

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha garantito per iscritto la partecipazione ai costi che il Canton Grigioni ha sostenuto durante le recenti Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Coira attende il saldo e si riserva di compensare trattenendo i pagamenti dovuti all’Italia.

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Keystone-ATS

La Regione Lombardia ha garantito per iscritto la partecipazione ai costi del piano dei trasporti dei Grigioni per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Lo ha reso noto venerdì il Governo di Coira alla scadenza del termine che aveva fissato per la ricezione di una risposta da parte delle autorità italiane che nelle scorse settimane non erano più tornate sulla questione.

Il Governo grigionese aveva stimato costi per circa 5,5 milioni di franchi. Le spese effettive sono risultate nettamente inferiori e, di conseguenza, Coira aveva chiesto una partecipazione italiana di 2,6 milioni.

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La Lombardia aveva prospettato una partecipazione finanziaria in fase preliminare. Nonostante i ripetuti contatti, non si è concretizzata.

Lo scorso febbraio il Canton Grigioni aveva allestito 2’210 parcheggi a Landquart, Zernez e Müstair per far fronte al traffico olimpico proveniente dalla Svizzera e dai paesi limitrofi. I visitatori venivano poi trasportati con dei bus navetta verso Livigno. In questo modo il Canton Grigioni intendeva far fronte a possibili code e congestioni durante la stagione invernale. Originariamente il piano costava 5,5 milioni di franchi. Ma dato che l’85% dei visitatori si è recato alle gare con i mezzi pubblici, le spese totali ammontano a 3,5 milioni di franchi.

L’intervento di Ignazio Cassis e Roberto Balzaretti

Dopo intensi colloqui e grazie al sostegno del consigliere federale Ignazio Cassis e dell’Ambasciatore svizzero a Roma Roberto Balzaretti, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha garantito per iscritto la partecipazione ai costi.

Ora si attende il versamento altrimenti si bloccherà i ristorni

La Regione è ora invitata a saldare l’importo scoperto. Se non ci sarà versamento, il Governo grigionese si riserva di compensare tramite trattenuta di pagamenti dovuti all’Italia.

Ma cosa significa in concreto? “Se il versamento non arriva entro l’anno prossimo, siamo pronti a bloccare i ristorni”, ha dichiarato il presidente del Governo retico, sottolineando che si tratta di una misura che si prenderà solo come ultima ratio. Bühler ha anche detto che la situazione nei Grigioni non è paragonabile al blocco parziale dei ristorni deciso questa settimana dal Governo ticinese come contromisura per la cosiddetta tassa sulla salute sui frontalieri. Ha poi aggiunto: “Vogliamo continuare sulla strada della diplomazia e della cooperazione. Nessuno ha interesse di avere delle tensioni”.

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