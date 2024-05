Eurovision 2025, (quasi) tutto esaurito negli hotel delle grandi città elvetiche

La vittoria di Nemo, un incentivo per il turismo elvetico. KEYSTONE/KEYSTONE/WALTER BIERI

Data e luogo dell'evento non sono ancora noti, ma nei principali centri urbani della Confederazione gli hotel sono stati presi d'assalto per il mese di maggio dell'anno prossimo.

2 minuti

tvsvizzera.it/mrj con RSI

Grazie alla vittoria di Nemo pochi giorni fa, l’Eurovision Song Contest 2025 si terrà in Svizzera. Anche se data e luogo dell’evento non sono ancora noti, nelle principali città elvetiche gli hotel sono stati presi d’assalto e in molti di questi c’è il quasi tutto esaurito per il mese di maggio 2025.

Tra i più frettolosi, anche una fan del cantante, la responsabile dei social network dell’Eurovision Club Switzerland Melisa Kaymaz, che aveva prenotato una stanza ancor prima dell’annuncio del vincitore. Ma non basta: come ha dichiarato ai microfoni della Radiotelevisione svizzera, “Avevamo previsto la vittoria della Svezia quindi con un gruppo di amici avevamo già riservato delle strutture in qualche città svedese, compresa Malmö. Le prenotazioni arrivano a valanga, quindi all’annuncio della vittoria di un Paese i prezzi degli alberghi aumentano ed è difficile trovare un posto”.

Contenuto esterno

Kaymaz non è l’unica: un gruppo di amici del Belgio ha si è già assicurato diverse camere in strutture alberghiere a Ginevra, Basilea e Zurigo: “Dopo l’annuncio del vincitore alcune strutture hanno bloccato le prenotazioni”, ha dichiarato uno di loro.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Nemo riporta l’Eurovision in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Il cantante di Bienne ha trionfato sabato sera a Malmö, in Svezia, nella finale dell’Eurovision Song Contest. Di più Nemo riporta l’Eurovision in Svizzera

Una delle location papabili per ospitare l’evento tra un anno è il Palexpo di Ginevra. Un hotel che si trova nelle vicinanze è stato travolto dalle richieste pochi minuti dopo la vittoria di Nemo: “Siamo sorpresi perché alcune richieste sono arrivate all’una e mezza di notte. Abbiamo ricevuto 70 prenotazioni per l’Ibis Styles, dove contiamo 114 stanze, e 30 per l’Ibis Budget, dove ne abbiamo 112”. Parole del direttore generale Hotel Ibis Ginevra Thierry Abel.

Il rischio di cancellazioni c’è, ma gli albergatori ginevrini si dicono già entusiasti, come conferma Jean-Vital Domézon, presidente della Società degli albergatori di Ginevra: “Con un anno di anticipo siamo abbastanza aperti riguardo alle condizioni di cancellazione, ma non accadrà. Speriamo di poter ospitare l’Eurovision”.

Bisognerà comunque aspettare ancora alcuni mesi per conoscere data e luogo del contest.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative