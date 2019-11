Per la loro ricerca, Zünd e i suoi colleghi hanno simulato lo smarrimento di un portafoglio con una piccola quantità di denaro (l'equivalente di 13,45 dollari) e senza nulla. Complessivamente sono stati "persi" 17'000 portafogli in 355 città di 40 paese. In questo grafico, sono riassunti i risultati, con la percentuale di portafogli con e senza soldi (rispettivamente in rosso e in giallo) riconsegnati.

A non essere sorpreso è invece Christian Lukas Zünd, economista dell'Università di Zurigo. Assieme a tre colleghi che lavorano negli atenei del Michigan e dello Utah, Zünd ha provato a misurare l'onestà della popolazione a livello mondiale. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science. "I risultati sono molto simili ai nostri […]. La maggior parte delle persone è onesta, anche se non ce lo aspetteremmo nella quotidianità", afferma Zünd (l'intervista nel video a partire dal minuto 4:10).

Per alcuni il risultato può forse essere sorprendente. Eppure, come emerge dall'esperienza condotta nella Svizzera italiana, la stragrande maggioranza delle persone è onesta. Pochi, infatti, hanno cercato di intascare la banconota.

