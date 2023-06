Esercitazioni NATO perturberanno traffico aereo a Zurigo-Kloten

Caccia del tipo F18 del corpo dei marines statunitensi allineati in un aerodromo tedesco in vista delle esercitazioni NATO. Keystone / Markus Scholz

Dal 12 al 23 giugno si svolgerà in Germania l'esercitazione NATO Air Defender 2023. Il traffico aereo civile rischia di subire perturbazioni.

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 giugno 2023

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

Nel sud della Germania sarà allestita un'"area ristretta". Di conseguenza, "non si possono escludere ritardi o addirittura cancellazioni di voli in tutta Europa", indica l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).

Vi saranno sicuramente delle ripercussioni sui voli da e per Zurigo-Kloten, che non dista molto da quest'area.

In previsione di queste perturbazioni, lo scalo zurighese ha modificato il suo regolamento operativo al fine di consentire decolli e atterraggi fino alle 00:30, e non più soltanto fino alle 23:30 come avviene normalmente. L'UFAC ha dato il suo accordo. Lo scalo di Ginevra-Cointrin non ha invece presentato una domanda in tal senso.

Nei week-end non sono invece previste restrizioni, dato che "Air Defender 2023" avrà luogo soltanto durante la settimana.

In Svizzera, Skyguide, le Forze aeree e l'UFAC sono in stretto contatto con le autorità tedesche, che gestiscono le esercitazioni dell'Alleanza atlantica.

"Air Defender 23" è il più grande evento delle Forze aeree della Nato mai organizzato dalla sua creazione nel 1949. Vi parteciperanno 25 Paesi (tra cui Germania, Francia e Italia), 250 aerei e circa 10'000 soldati, ha annunciato la Bundeswehr. La Svizzera, che non è membro dell'Alleanza atlantica, non vi prenderà parte.