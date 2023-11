"Libere di dover partire" o quando l'emigrazione si declina al femminile

Arrivo alla stazione di Chiasso nel 1946. SBB Historic (R_1116_03)

Attraverso nove ritratti di donne italiane, un progetto multimediale ripercorre la storia passata e recente dell'immigrazione femminile in Svizzera.

Le fotografie sono a volte un po' ingiallite, come quelle che si ritrovano negli album che si sfogliano durante la visita domenicale ai nonni. Altre sono molto più recenti, a testimonianza del fatto che la storia dell'immigrazione italiana in Svizzera è una costante dal Dopoguerra in poi.

L'album di questa storia non è però quello dei nonni. È stato allestito dal giornalista e ricercatore Mattia Lento e dalla regista Manuela Ruggeri, su impulso del Comitato degli italiani all'estero di Zurigo. Il loro progetto multimediale si intitola "Libere di dover partire", declinazione al femminile del titolo di una raccolta di poesie di Leonardo Zanier (1935-2017), e ritraccia le storie di nove donne immigrate in Svizzera dagli anni Sessanta ad oggi.

Sulla presenza italiana nella Confederazione si è scritto e si è documentato molto. Ma fino a un recente passato ad emergere era soprattutto la figura maschile o al limite "personaggi femminili straordinari, ad esempio donne che hanno fatto carriera nella ricerca", precisa Mattia Lento.

Una prova indiretta del fatto che le donne sono state per anni un po' invisibili giunge anche dagli archivi: "È stato molto difficile trovare delle immagini. Ce ne sono, ma nella stragrande maggioranza dei casi ritraggono degli uomini", spiega Manuela Ruggeri.

Angela Siciliano è emigrata di recente in Svizzera assieme al marito e a una figlia alla ricerca di una situazione economica migliore. "Le condizioni di lavoro però non sono facili. Il salario è molto basso per Zurigo, anche se è migliorato nel tempo. Ora arriva a 23,9 franchi all'ora". Manuela Ruggeri

Nata e cresciuta in Svizzera, Domenica Priore è un'attivista LGBT+. "Il mio sogno è che tutti siano visti e accettati come persone e non come donne o uomini omosessuali o eterosessuali, non binari o transessuali". Manuela Ruggeri

Francesca Fabris è arrivata in Svizzera all'età di 12 anni. "In Italia sognavo di andare al liceo classico. Qui invece ho dovuto ricominciare da capo: non parlavo una parola di tedesco". Manuela Ruggeri

Insegnante, scrittrice e attivista, Rosanna Ambrosi è stata tra le autrici del Manifesto delle donne emigrate (1975). "A partire dalla fine degli anni Sessanta sono entrata a far parte del gruppo dirigente delle Colonie libere italiane. C'era bisogno di noi donne, perché le Colonie erano dominate dagli uomini". Manuela Ruggeri

Maria Antonietta Freda è emigrata nel lontano 1964 e ha dovuto lasciare in Italia il suo bambino. "Ogni settimana gli scrivevo una lettera e ne aspettavo una di ritorno". Manuela Ruggeri

Dottore in ingegneria chimica presso il Politecnico federale di Zurigo, Michela Puddu ha inventato una tecnologia che potrebbe cambiare profondamente il settore tessile. "È stato emozionante vedere per la prima volta il cotone piantato in Sicilia. Con la nostra tecnologia vogliamo tracciare il cotone dalla raccolta fino all'indumento finito". Manuela Ruggeri

Adriana Fiasco è cresciuta coi nonni nel Veneto ed è venuta in Svizzera all'età di 18 anni, dove ha iniziato a lavorare al calzaturificio Bally. "Per me era una meraviglia. Ci lavoravano forse anche più di 500 persone. La maggioranza erano italiani e italiane. Mi sentivo a mio agio". Manuela Ruggeri

Eleonora Failla vive in Ticino dal 2012. Dopo anni di precariato, ha trovato un lavoro che le apre nuove prospettive. "Sono stati anni molto duri, con la spada di Damocle del permesso di soggiorno sempre a rischio a causa del lavoro intermittente". Manuela Ruggeri

All'Ospedale universitario di Ginevra la ginecologa e ricercatrice italo-somala Jasmine Abdulcadir cura le donne e le bambine che hanno subito mutilazioni genitali. "La spinta per il mio impegno è legata alle mie radici. Mio padre, di origine somala, è il primo di 17 figli, di cui sette sorelle con mutilazioni genitali". Manuela Ruggeri

Economia ma non solo

Eppure, le donne immigrate hanno dato un contributo essenziale allo sviluppo economico della Svizzera. Ad esempio, senza le donne – e soprattutto le donne italiane – l'orologeria Made in Switzerland non avrebbe probabilmente potuto svilupparsi come si è sviluppata negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, come ci racconta in questo servizio il direttore del Museo di storia di La Chaux-de-Fonds Francesco Garufo.

Lo sviluppo economico è solo la punta dell'iceberg. L'immigrazione femminile è stata anche un importante motore dell'uguaglianza di genere nella Confederazione, sostiene la storica Francesca FalkLink esterno.

Ampie tracce di tutto ciò emergono dalle storie che Mattia Lento e Manuela Ruggeri hanno raccolto nelle loro ricerche.

Storie come quella di Rosanna Ambrosi, insegnante, scrittrice e attivista e tra le autrici del Manifesto delle donne emigrate del 1975. Assieme ad altre attiviste, questa donna che oggi ha 79 anni è stata all'origine di molte iniziative, dando ad esempio un impulso molto importante per migliorare i diritti dei bambini e delle bambine migranti nelle scuole. "È stato anche grazie a loro che, ad esempio, si è superato il sistema fortemente separativo e non inclusivo nelle scuole svizzero-tedesche ed è stata migliorata la rappresentanza dei genitori"", osserva Manuela Ruggeri.

Rompere degli stereotipi

I nove ritratti presentati dai due autori non si limitano però a personalità d'eccezione. Sono nove storie molto diverse tra di loro, che si inseriscono in contesti storici molto differenti e che testimoniano dell'eterogeneità dei percorsi migratori.

"Volevamo presentare più generazioni, evitare qualsiasi rappresentazione monodimensionale e relativizzare alcuni stereotipi, ad esempio quello della passività femminile o dello sfruttamento delle donne di un tempo oppure quello, più attuale, del fenomeno dei cervelli in fuga", sottolinea Mattia Lento.

Per molte donne, infatti, l'emigrazione in Svizzera ha rappresentato anche un percorso di emancipazione. Ad esempio, per Adriana Fiasco, che grazie all'impiego ottenuto al calzaturificio Bally all'inizio degli anni Settanta è riuscita a conquistare l'indipendenza a cui tanto aspirava.

Oggi, ad emigrare sono sempre più spesso persone laureate. Il fenomeno dei cervelli in fuga è una realtà, come testimoniano i percorsi di Michela Puddu o della ginecologa e ricercatrice italo-somala Jasmine Abdulcadir, dottoressa all'Ospedale universitario di Ginevra, specialista di mutilazioni genitali femminili e insignita nel 2018 del titolo di Cavaliera dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana.

L'emigrazione 'tradizionale' però non è scomparsa, anzi. "È vero che la Svizzera attira persone molto più qualificate rispetto ad altri Paesi. Continuano però a immigrare anche persone con una scarsa formazione o magari con un diploma, ad esempio in materie umanistiche, ma che non hanno una vita facile", osserva Mattia Lento. Come Eleonora Failla, giunta in Svizzera con una laurea in tasca e che ha vissuto anni di precarietà.

Nuovo e vecchio che si intrecciano

A volte il vissuto di vecchie e nuove immigrate si riflette come in un gioco di specchi. La storia di Maria Antonietta Freda, ad esempio, venuta in Svizzera negli anni Sessanta e che a causa del suo statuto di stagionale non ha potuto portare con sé suo figlio ancora in fasce. "Una pena nel cuore che ancora oggi non so descrivere", afferma. O quella di Angela Siciliano, emigrata appena qualche anno fa a Zurigo assieme al marito e alla figlia più piccola per cercare una miglior sorte economica, lasciando decidere alla figlia più grande, allora 17.enne, se rimanere in Italia o se accompagnare la famiglia.

Al di là di questi intrecci, vi è un fil rouge che collega queste nove storie? "Ciò che mi ha più colpito è la determinazione di queste donne – afferma Manuela Ruggeri. La forza di cercare di tenere insieme tutto, di lavorare, di vivere insieme alla famiglia, di gestire i problemi e di andare avanti comunque con positività".

"Ho l'impressione che tutte le storie comunichino tra di loro, seppure involontariamente – le fa eco Mattia Lento. È un po' come se avessimo avuto a che fare con un corpo unico, con più voci. Tutte, sostanzialmente, hanno dato e hanno ancora voglia di dare qualcosa a questo Paese che è la Svizzera".