Elezioni federali, istruzioni per il voto

Una vecchia urna per il voto del canton Ginevra. © Keystone / Martial Trezzini

Le prossime elezioni federali del 22 ottobre (che cadono ogni 4 anni) vedranno un numero record di candidati (poco più di 5’900). La Cancelleria federale ha così messo a punto diversi strumenti per permettere agli elettori di raccapezzarsi di fronte ai vari sistemi elettorali (ogni Cantone è libero di scegliere il sistema di voto) ed evitare errori nella compilazione della scheda.

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 settembre 2023 - 12:11

L'applicazione VoteInfo racchiude tutte le informazioni sulle votazioni e comprenderà per la prima volta le elezioni federali come progetto pilota. Presenterà nomi e liste di candidati Cantone per Cantone, istruzioni per compilare la scheda di voto in modo valido, risultati in diretta e date dei secondi turni delle elezioni del Consiglio degli Stati.

La piattaforma elettorale ufficiale della Confederazione e dei Cantoni - www.ch.ch/elezioni2023Link esterno - fornisce tutte le informazioni utili nelle quattro lingue nazionali e in inglese. Oltre alle informazioni pratiche volte ad aiutare i cittadini a eleggere il Consiglio nazionale (“camera dei deputati”) e il Consiglio degli Stati (“senato”) secondo le regole del loro Cantone, il portale tratta tematiche come la trasparenza del finanziamento politico, le donne in Parlamento o la storia delle elezioni federali.

L'offerta multimediatica comprende video esplicativi, illustrazioni e grafici interattivi. Questo servizio è stato realizzato in collaborazione con i Cantoni, l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.

Nei Cantoni con sistema proporzionale - ossia tutti tranne Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona e i due Appenzello - insieme al materiale di voto gli elettori ricevono la guida elettorale della Cancelleria federale. Questo opuscolo disponibile anche online mostra i passaggi da seguire per effettuare un cumulo o un panachage, ossia votare per una lista, e spiega come compilare in modo valido la propria scheda di voto.

Su www.ch.ch/elezioni2023Link esterno è disponibile un video nella lingua dei segni. La Cancelleria federale pubblica, per la prima volta una guida in lingua facile un opuscolo cartaceo per votare alle elezioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. Tutta l'offerta di ch.ch è accessibile senza barriere.