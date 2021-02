Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Un diavolo attende il corteo d'apertura del carnevale di Einsiedeln il 24 febbraio 2020 [immagine d'archivio]. Keystone / Urs Flueeler

La polizia cantonale di Svitto è stata aggredita lunedì sera ad Einsiedeln dopo aver interrotto i festeggiamenti di una cinquantina di persone che si erano ritrovate per il carnevale. Mentre tentavano di disperdere l'assembramento, gli agenti sono stati presi di mira con bottiglie e petardi. Due persone in stato di ebbrezza sono state prese in custodia e hanno passato la notte in centrale. Una di esse è detenuta anche per aver commesso danni alla proprietà.

Molti dei giovani festanti avevano decisamente alzato il gomito, "non rispettavano in alcun modo le misure di protezione legate al coronavirus" e non si sono allontanati nonostante l'intimazione delle forze dell'ordine, indica in una nota la polizia svittese. Polizia che rende noto di essere intervenuta in diverse zone del cantone per porre fine a festeggiamenti abusivi. Tuttavia, nelle altre circostanze "la maggior parte delle persone si è mostrata ragionevole e gli assembramenti si sono rapidamente dispersi" dopo gli appelli.

Ad Einsiedeln, lunedì mattina alle 9, si erano riunite già riunite oltre mille persone per il Sühudi Umzug, il tradizionale corteo che ogni anno apre il carnevale il giorno precedente il martedì grasso e si svolge senza comitato organizzatore, in modo spontaneo. La folla si è dispersa quando la polizia ha iniziato a infliggere multe per aver infranto il divieto di manifestazioni imposto dalla situazione sanitaria.

L'uniforme è vera. Gli agenti, dopo aver cercato il dialogo, hanno iniziato dispensare multe. Ne sono bastate un centinaio per disperdere la folla. RSI-SWI

Il caso Gmür. L'aver partecipato a una manifestazione spontanea ha procurato parecchie critiche al consigliere nazionale (deputato alla camera bassa del parlamento federale) Alois Gmür (Alleanza del centro).

Gmür è un personaggio pubblico e deve dare il buon esempio, ha dichiarato il presidente del Centro Gerhard Pfister ai giornali Tages-Anzeiger e Blick. Il suo comportamento, oltre a non rispecchiare le posizioni del partito, non corrisponde alle raccomandazioni prescritte alla popolazione in tempi di coronavirus, ha detto. Gli ha fatto eco la consigliera agli Stati (deputata alla camera alta) Andrea Gmür-Schönenberger: il carnevale è un momento di gioia esuberante durante il quale talvolta si spegne la mente, ma ciò non giustifica tutto.

Nel servizio RSI, le immagini delle manifestazioni e alcune voci da Einsiedeln.

tvsvizzera.it/ATS/ri con RSI (TG del 16.02.2021)