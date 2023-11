Effettivi dell'esercito, Berna vuole consentirne l'aumento 

Soldato svizzero durante un'esercitazione, maggio 2023. © Keystone / Martial Trezzini

Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento della difesa di preparare un progetto per superare il numero attualmente previsto dalla legge.

Questo contenuto è stato pubblicato il 01 novembre 2023 - 14:07

tvsvizzera.it/tins con Keystone-ATS

Le basi giuridiche attuali, ha precisato l'Esecutivo federale in una notaLink esterno – fissano l'effettivo regolamentare dell'esercito svizzero a 100'000 militari, e quello reale a un massimo di 140'000 persone che siano soggette all'obbligo di leva. Sulla base di una disposizione transitoria nella legge militare, era consentito superare questi valori fino alla fine del 2022. In questo momento, tuttavia, l'effettivo reale delle forze armate elvetiche ha raggiunto quota 147'000 persone. Significa che per rispettare le disposizioni di legge, l'esercito dovrebbe ora licenziare in anticipo due classi di età di persone che abbiano già adempiuto al servizio obbligatorio.

Nella sua riunione di oggi, mercoledì, il Governo ha però deciso che una riduzione degli effettivi non sarebbe opportuna alla luce dell'attuale situazione geopolitica mondiale. Il Consiglio federale ha dunque incaricato il Dipartimento federale della difesa di preparare un progetto di modifica legislativa, che consenta di superare per un certo periodo di tempo l'effettivo massimo prestabilito.