Ecco quanto bisogna guadagnare per ottenere un mutuo in Svizzera

Il sogno di una casa unifamiliare è per moltissime persone residenti in Svizzera solo un miraggio. Keystone/ennio Leanza

Per acquistare una casa unifamiliare a Zurigo è necessario avere un reddito annuo superiore al mezzo milione. È quanto emerge da un nuovo studio.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 novembre 2023 - 08:40

Rahel Winkelmann, SRF

Secondo la società di consulenza immobiliare Iazi, l'anno scorso i prezzi degli immobili sono aumentati in media del 4,9%. "Questo è dovuto al fatto che la Svizzera è molto attraente e sta generando un'enorme domanda, anche dall'estero", afferma l'esperto immobiliare Donato Scognamiglio. Il principale motore dei prezzi elevati è la crescita demografica, trainata principalmente dall'immigrazione di manodopera altamente qualificata. Allo stesso tempo, c'è una carenza di offerta.

Iazi ha calcolato i prezzi di una casa unifamiliare media (140 metri quadrati, buone condizioni, buona qualità costruttiva). A Zurigo costa più di tre milioni di franchi svizzeri (3,1 milioni di euro). A Berna è di poco inferiore ai due milioni.

Contenuto esterno

Per ottenere un mutuo da una banca, gli acquirenti devono poter dimostrare di essere sufficientemente sicuri dal punto di vista finanziario. Oltre al consueto 20% di capitale proprio, una famiglia di Berna deve avere un reddito annuo superiore a 300'000 franchi svizzeri per soddisfare le linee guida di accessibilità per la casa modello. Chi non soddisfa questi requisiti non otterrà un mutuo.

Se si vuole acquistare la stessa casa a Zurigo, bisogna addirittura guadagnare più di mezzo milione.

Requisiti di sostenibilità Per ottenere un'ipoteca in Svizzera, bisogna soddisfare i seguenti requisiti: Pagare di tasca proprio almeno il 20% del prezzo di acquisto dell'immobile . Almeno il 10% del capitale proprio non deve derivare dai fondi di cassa pensione.

. Almeno il 10% del capitale proprio non deve derivare dai fondi di cassa pensione. I proprietari devono essere in grado con il proprio reddito di sostenere i costi dell'immobile. Gli istituti di credito partono dal principio che questi costi non possono ammontare a più di un terzo del reddito lordo.

Il calcolo di sostenibilità non viene effettuato sui tassi d'interessi attuali, bensì su un tasso ipotetico del 4,5-5% (tasso calcolatorio). In altre parole, i proprietari devono essere in grado di coprire i costi anche nel caso in cui i tassi dovessero aumentare.

(tasso calcolatorio). In altre parole, i proprietari devono essere in grado di coprire i costi anche nel caso in cui i tassi dovessero aumentare. Oltre agli interessi, nel calcolo vengono incluse anche le spese accessorie e di manutenzione, stimate generalmente in circa l'1% del valore dell'immobile. End of insertion

Il salario mediano svizzero è di 80'000 franchi all'anno. Se in una famiglia di due persone entrambe lavorano a tempo pieno (= 160'000 franchi), a Berna manca ancora quasi la metà del reddito per soddisfare i requisiti per accedere al credito.

Contenuto esterno

Per molte persone, questo significa che il sogno di possedere una casa di proprietà si sta allontanando, o meglio, si sta spostando nelle regioni rurali. Lì i potenziali acquirenti possono avere più speranze di trovare immobili più economici. "Se si è disposti a fare i pendolari e a fare determinati sacrifici, si può ancora trovare una casa a prezzi accessibili", afferma l'esperto immobiliare.

Tuttavia, per una casa unifamiliare come quella dell'esempio citato, attualmente è necessario un reddito di almeno 100'000 franchi svizzeri quasi ovunque in Svizzera. Il prezzo diventerà più accessibile solo quando un maggior numero di immobili verrà immesso sul mercato. Tuttavia, finché i proprietari di case potranno ancora permettersi di far fronte all'aumento dei tassi d'interesse, saliti a quasi il 3%, il triplo rispetto a due anni fa, e non saranno necessariamente costretti a vendere, i prezzi delle case non caleranno.

A ciò si aggiunge un contesto economico positivo: l'inflazione è bassa rispetto agli standard internazionali, l'economia è in crescita e c'è praticamente piena occupazione. Se ci si fida dei dati, la Svizzera gode di buona salute.

"L'acquisto di una casa in Svizzera non sarà mai a buon mercato", afferma Scognamiglio. Semplicemente, prima o poi i prezzi smetteranno di salire.