Dramma sfiorato nei cieli svizzeri

La Patrouille Suisse è stata creata nel 1964 in occasione dell'Esposizione nazionale di Losanna. Keystone/cyril Zingaro

Due aerei della Patrouille Suisse si sono toccati giovedì nello spazio aereo sopra Baar e Zugo. L'incidente non ha causato feriti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 giugno 2023

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

Dopo l'accaduto i due Tiger F-5 sono potuti atterrare in sicurezza, stando a quanto comunicato dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Il portavoce dell'esercito svizzero Mathias Volken, interpellato dall'agenzia di stampa Keystone-ATS, non ha al momento potuto confermare se l'incidente si sia verificato durante una manovra acrobatica di prova. La squadriglia di volo acrobatico ufficiale delle Forze aeree svizzere, infatti, intende esibirsi durante la Festa federale dello jodel, in programma a partire da venerdì a Zugo.

Volken ha aggiunto che al momento sono in corso le indagini per appurare se e in che misura gli aerei coinvolti sono rimasti danneggiati. Il portavoce ha poi confermato che verranno comunicati ulteriori dettagli il prima possibile.

Nel frattempo sui portali di vari media sono state pubblicate alcune immagini che mostrano componenti di un aereo piombati sull'areale di un'azienda del Canton Zugo.

Fondata nel 1964, la pattuglia acrobatica svizzera è stata coinvolta per la prima volta in un incidente nel 2016, durante una manifestazione nei Paesi Bassi. Due velivoli della Patrouille Suisse si sono scontrati in volo e uno dei due piloti, che aveva perso il controllo del suo apparecchio, è riuscito a salvarsi utilizzando il seggiolino eiettabile. Il secondo, invece, ha potuto atterrare riportando soltanto lievi ferite.