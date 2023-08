Dopo la tempesta, la popolazione di La Chaux-de-Fonds confrontata coi truffatori

I danni causati dal maltempo sono enormi. © Keystone / Jean-christophe Bott

Nella città colpita il 24 luglio dal maltempo, persone senza scrupoli offrono illegalmente i loro servizi per riparare case o rimuovere rifiuti. La polizia ha già effettuato alcuni arresti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 agosto 2023 - 16:39

tvsvizzera.it/mar/RTS

L'improvvisa bufera che si è scatenata dieci giorni fa nella città famosa per i suoi orologi ha danneggiato in modo più o meno grave circa 4'000 edifici. Ma ora a scatenarsi sono anche i truffatori.

Stando alle informazioni raccolte dalla Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS, nella località del Canton Neuchâtel falsi imprenditori girano con furgoni non contrassegnati, offrendo lavori di copertura e servizi di rimozione dei rifiuti. Questi truffatori e truffatrici si spacciano per aziende ufficiali e chiedono di essere pagati in contanti, ha spiegato alla RTS Patrick Siron, della polizia di Neuchâtel. Vi sono però forti rischi che il lavoro non sarà mai effettuato o che l'assicurazione non lo rimborsi.

Dalla scorsa settimana, le forze dell'ordine hanno ricevuto una trentina di segnalazioni e effettuato tre arresti.

Alcuni residenti a La Chaux-de-Fonds hanno indicato alla RTS che persone non autorizzate sono entrate nelle loro proprietà per salire sui tetti. Se ne sono andate quando uno dei proprietari ha chiesto loro di scendere, ma altre persone sarebbero state truffate per diverse migliaia di franchi.

Oltre a queste attività molto discutibili, c'è anche chi cerca – illegalmente – rame e legname. La polizia ha istituito delle pattuglie per sorvegliare alcune aree e controllare veicoli sospetti.