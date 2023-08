Dieselgate, prima condanna per l'importatore elvetico di Volkswagen

Sono quasi 180'000 i clienti elvetici truffati ma la strada per un'eventuale causa collettiva è lunga. Copyright 2016 The Associated Press. All Rights Reserved. This Material May Not Be Published, Broadcast, Rewritten Or Redistribu

A Ginevra primo verdetto in Svizzera favorevole a un cliente Volkswagen raggirato. Nell'ambito del Dieselgate, il conducente - che aveva acquistato un veicolo con un motore taroccato - ha vinto la sua battaglia legale contro l'importatore elvetico AMAG.

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 agosto 2023 - 21:06

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

In una sentenza emessa a fine giugno e resa pubblica solo ora da Jacques Roulet, avvocato del ricorrente, la corte ginevrina ha stabilito che il proprietario aveva tutto il diritto di annullare il contratto di vendita.

Nonostante il richiamo effettuato da AMAG, il veicolo era ancora troppo inquinante secondo gli standard in vigore. Il conducente avrebbe potuto essere multato se si fosse messo al volante della vettura. AMAG è stata quindi condannata a ritirare il veicolo e a pagare alla parte lesa 18'000 franchi, oltre alle spese processuali e legali stimate in un importo ancora più elevato.

Nel corso degli ultimi sei anni dallo scandalo Dieselgate, l’avvocato Roulet ha ripetutamente chiesto a Volkswagen e all'importatore di risarcire tutti i suoi clienti frodati. Una richiesta che non trova d'accordo AMAG, secondo cui la sentenza in oggetto non può essere applicata alle centinaia di clienti di Roulet. Per questo l'importatore non ha escluso di ricorrere al Tribunale Federale.

Contenuto esterno

Volkswagen ha ammesso di aver manomesso 11 milioni di auto diesel per nascondere il vero livello delle emissioni più dannose per l'ambiente e l'uomo. In Svizzera, quasi 180'000 clienti sono stati ingannati in questo modo.

Nel 2021, nell'ambito del procedimento penale, il Ministero pubblico della Confederazione aveva dichiarato di voler interrompere il procedimento penale contro il produttore e l'importatore poiché non era in possesso di elementi a sufficienza per formulare un'accusa.