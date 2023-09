Dieselgate, gli svizzeri non saranno risarciti da Volkswagen

VW non risarcirà i clienti elvetici. Keystone / Julian Stratenschulte

Nessun risarcimento per gli svizzeri. L'azione collettiva di 2'000 proprietari svizzeri di Volkswagen con motori taroccati, che hanno intrapreso un'azione legale in Germania, è stata abbandonata. Non riceveranno quindi alcun risarcimento.

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 settembre 2023 - 21:01

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Speravano in un risarcimento tra i 1'600 e i 5'000 euro, ma alla fine non otterranno nulla. La class action intentata in Germania dai proprietari svizzeri di Volkswagen contro il costruttore non ha avuto successo.

Alla fine del 2017, più di 2'000 persone avevano ceduto i loro diritti a myRight nell'ambito di un'azione collettiva avviata in Germania contro la casa automobilistica da uno studio legale di Berlino.

Dopo un primo fallimento da parte di un proprietario di lingua tedesca, la piattaforma ha rinunciato a lottare per gli svizzeri, poiché anche i costi di anticipo erano molto elevati.

Il gruppo VW ha già speso quasi 30 miliardi di euro (circa 28 miliardi di franchi) in risarcimenti e spese legali. Nel 2018, l'azione dell'Associazione tedesca dei consumatori VZBV ha portato a un accordo per 260'000 clienti. Il risarcimento variava da 1'350 a 6'257 euro a persona.

In Svizzera non esiste una possibilità di ricorso collettivo, anche se è in preparazione un progetto a Berna. In assenza di questo strumento giuridico, l'unica opzione rimasta è quella di presentare un reclamo individuale. Finora, solo una causa svizzera è stata vinta.

È ancora in corso un procedimento penale presso il Ministero pubblico della Confederazione, che coinvolge circa 3'000 querelanti.