Da Lugano a Milano in 15 minuti con un velivolo elettrico

L'immagine prodotta dopo la conclusione dell'accordo tra il produttore tedesco Lilium e la luganese Air-Dynamic @lilium.com

Da Lugano a Milano, ma non solo, in 15 minuti di volo. Un servizio di taxi volante che si vorrebbe operativo nel futuro prossimo nelle intenzioni della Air-Dynamic di Lugano, azienda specializzata in voli con jet privati ed elicotteri. Il mezzo però sarebbe un altro: un velivolo totalmente elettrico.

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 luglio 2023

Dario Lanfranconi, RSI News

E se proprio a Milano progetti simili, anche se più interurbani, sono già ben avviati, a Lugano ci si crede altrettanto fermamente. Parliamo dei cosiddetti taxi volanti elettrici a decollo verticale: La Air-Dynamic sta muovendo già da un po’ i primi passi, come conferma la direttrice Raffaella Meledandri, incontrata nella sede presso lo scalo luganese.

“Il progetto consiste nell'acquisizione e poi gestione di un numero indicativo di cinque aerei ‘eVTOL’, questo il loro nome, ovvero un aeromobile elettrico a decollo e atterraggio verticale. Il Lilium Jet è progettato proprio per operare come un taxi in volo, quindi offre trasporti aerei urbani su richiesta, con un'attenzione molto importante all'efficienza, alla sostenibilità, che oggi è il tema principale di cui tutti ci occupiamo e ovviamente anche alla riduzione del rumore”.

Il Lilium jet è sviluppato dall’omonima azienda tedesca ed è in concorrenza con altri velivoli simili che sono in fase di sviluppo da altre aziende. È per ora ancora solo un prototipo e il primo volo di test ufficiale è previsto nel 2024, mentre la commercializzazione nel 2026. Inizialmente avrà quattro posti, ma si pensa già un'estensione a sei.

Un nuovo tipo di velivolo fa però sorgere abbastanza naturalmente timori sulla sicurezza: “L'aeromobile è dotato di ridondanze integrate – spiega ancora Meledandri – , tra cui 30 motori e dieci pacchi batterie, oltre alla più recente tecnologia avionica dei principali fornitori mondiali. Questo significa che se una batteria o un motore ha un problema ci sono altri 29 motori o altre 9 pacchi batterie che sono a disposizione. Abbiamo quindi davvero dei livelli di sicurezza estremamente importanti”.

A livello regolatorio per ora questi mezzi ricadono sotto la normativa degli elicotteri, ma nel 2024 l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) dovrebbe introdurne una ad hoc, facilitando tutto il processo.