Da giovedì contrassegno 2024 indispensabile sulle autostrade svizzere

L'anno scorso sono state vendute circa 10,5 milioni di vignette autostradali. © Keystone / Michael Buholzer

La versione 2024 è da oggi obbligatoria per circolare sulle autostrade elvetiche. Circa due milioni di persone hanno optato per quella elettronica.

Questo contenuto è stato pubblicato il 01 febbraio 2024 - 13:33

tvsvizzera.it/mar

Chi dal primo febbraio circola senza contrassegno sulle autostrade svizzere rischia una multa di 200 franchi. La vignetta 2023 è infatti scaduta e da oggi è necessario possedere quella nuova.

Molti automobilisti e automobiliste hanno optato per la versione elettronica. Ne sono infatti già state vendute due milioni, ha indicato mercoledì l'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC), il quale prevede che quest'anno i contrassegni digitali saranno il 40-50% di quelli venduti in totale.

+ Cosa c'è da sapere sul contrassegno autostradale elettronico

L'anno scorso ne sono stati venduti complessivamente 10,5 milioni. Solitamente, la metà viene acquistata tra dicembre e l'inizio di febbraio e l'altra nei mesi restanti.

Il contrassegno elettronico è stato introdotto il 1° agosto del 2023, anno in cui ne sono stati acquistati 250'000.

Attenzione ai furbetti della vignetta

La versione elettronica della cosiddetta "vignetta", che costa 40 franchi, come quella tradizionale da incollare sul parabrezza, può essere acquistata sul portale ufficiale della Confederazione all'indirizzo www.e-vignette.chLink esterno.

Tuttavia, facendo ricerche su Google si può facilmente incappare in siti di fornitori terzi che smerciano il contrassegno digitale a un prezzo maggiorato. Secondo quanto dichiarato alla RSI dalla portavoce dell'UDSC Nadia Passalacqua si tratta di una pratica consentita.

Da notare che nel momento in cui si compera la vignetta digitale, il sistema non effettua alcuna verifica per stabilire se per quel numero di targa è già stata acquistata.

Chi ha optato per la versione elettronica ma non è più sicuro di aver effettivamente effettuata la transazione, può evitare di acquistarla in doppio controllando tra le proprie e-mail se ha indicato il suo indirizzo di posta elettronica oppure verificando sul sitoLink esterno della Confederazione se il numero di targa è già stato registrato. Ciò è possibile però solo se durante la procedura di acquisto è stata selezionata l'opzione "visibile al pubblico".