Crisi in Medio Oriente, la preoccupazione della Federazione delle comunità israelite

Una funzione religiosa nella sinagoga di Losanna, il 12 ottobre 2023. © Keystone / Jean-christophe Bott

In un'intervista al Telegiornale della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana RSI, il segretario generale della Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI) racconta l'apprensione per l'acuirsi delle tensioni. In Svizzera, dice, "gli ebrei si sentono al sicuro" e sottolinea che non si deve drammatizzare la situazione. Ma gli episodi di intolleranza sarebbero aumentati. Il servizio trasmesso nell'edizione serale del Telegiornale RSI.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 ottobre 2023 - 21:03

tvsvizzera.it/tins con RSI

