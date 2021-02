Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Bar e ristoranti sono chiusi e non sanno ancora quando potranno riaprire. Keystone / Jean-christophe Bott

In Svizzera non ci sono mai stati cosi tanti annunci per bar, hotel e ristoranti: a gennaio il numero di inserzioni per affittare questi oggetti è aumentato del 70%.

Sul sito svizzero Immoscout24 non ci sono mai stati cosi tanti annunci per bar, hotel e ristoranti. A gennaio il numero di inserzioni per affittare questi oggetti è aumentato del 70% rispetto a un anno fa: un valore eccezionale.

Diverse le chiusure. Si può supporre che per molti ristoratori e gerenti di bar i costi d'affitto non erano più sostenibili e quindi in molti hanno dovuto abbandonare le loro attività.

Bar e ristoranti sono chiusi oramai da due mesi e prima di aprile non riapriranno. Ed intanto Immoscout24 registra più ricerche e interesse per l'acquisto di ristoranti e bar: ci potrebbe insomma essere chi è pronto ad approfittare delle disgrazie degli altri,

Lo stesso non si può dire per negozi e uffici, nonostante le chiusure ed il telelavoro. Ci sono delle oscillazioni, ma non in dimensioni tali da poter parlare di un aumento rilevante: siamo in linea coi valori degli anni scorsi, ma se le restrizioni dureranno ancora la situazione potrà mutare.

tvsvizzera.it/fra con RSI