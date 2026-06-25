Crans-Montana, due nuove audizioni a metà luglio

Crans-Montana: due nuove audizioni a metà luglio Keystone-SDA

A metà luglio verranno sentiti due imputati che avevano scelto il silenzio durante i primi interrogatori sulla tragedia di Crans-Montana, con audizioni incentrate sui lavori di ristrutturazione del locale "Le Constellation".

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Keystone-ATS

Le audizioni sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana (canton Vallese) proseguiranno fra tre settimane. Due dei 14 imputati saranno interrogati dal pool di procuratrici a metà luglio: entrambi non avevano risposto alle domande nel corso del primo interrogatorio.

L’ex responsabile della sicurezza dell’ex comune di Chermignon – oggi frazione di Crans-Montana – in carica fino al 31 dicembre 2016 sarà sentito il 14 luglio, secondo un’informazione di Keystone-ATS confermata dalla procura. L’uomo aveva fatto scena muta lo scorso 8 aprile, non avendo avuto accesso al fascicolo penale.

È invece stato convocato per il 16 luglio Jean-Claude Savoy, sindaco del comune di Chermignon dal 2009 al 2016, che si era avvalso della facoltà di non rispondere il 13 maggio. Anche questo imputato aveva motivato la scelta con il fatto di non aver potuto consultare il dossier. Entrambi nel frattempo hanno esaminato agli incarti.

Le loro audizioni si concentreranno in particolare sui lavori di ristrutturazione effettuati al “Le Constellation”, locale teatro del dramma, nel 2015, periodo in cui i coniugi Moretti ne avevano assunto la gestione. Gli imputati devono rispondere delle accuse di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo.

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