Per quanto concerne il ritorno di temperature più elevate e il loro impatto sul Sars-Cov2, non vi è per ora nessuna risposta definitiva, ma sembra che il caldo abbia un ruolo minore: " I test in laboratorio suggeriscono che il virus sia sensibile alle temperature e che si replichi un po’ meno rapidamente ma non sufficientemente da impedirne la diffusione da una persona all’altra", spiega Jacques Fellay.

Contrariamente ad altri, non è mutato, rileva dal canto suo Didier Trono, virologo del Politecnico federale di Losanna: "Propagandosi facilmente e non facendo ammalare gravemente la maggior parte delle persone, non ha alcuna ragione di cambiare".

Secondo diversi esperti, però, il virus non sparirà così presto. "Non si è modificato; è sempre lo stesso e così anche la biologia umana", sottolinea il medico e ricercatore Jacques Fellay. Solo una piccola proporzione della popolazione si è infettata - tra il 5 e il 10% - e "il terreno di caccia" del virus è sostanzialmente lo stesso di quando è scoppiata la pandemia.

Il progressivo allentamento delle restrizioni, avviato tre settimane fa, non ha inciso sulla curva dei nuovi casi e la popolazione ha ripreso una vita più o meno normale, anche se restano in vigore numerosi provvedimenti.

Da giorni il numero delle infezioni da coronavirus in Svizzera è stabilmente sotto i 50. Troppo presto però per cantare vittoria, avvertono gli esperti.

Covid-19 Quasi zero contagi, ma il virus non sparirà così presto

