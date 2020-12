Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Quasi tutti gli aeroporti europei sono chiusi per velivoli provenienti dal Regno Unito. Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved

Tutte le persone entrate in Svizzera dalla Gran Bretagna e dal Sudafrica dopo il 14 di dicembre devono mettersi in quarantena per dieci giorni. Il Governo ha anche stabilito di proibire da lunedì l’entrata a tutti gli stranieri che intendono venire in Svizzera da questi due paesi.

Lo ha deciso lunedì in mattinata il Consiglio federale per scongiurare la diffusione della variante più contagiosa del coronavirus: finora nessun caso è però stato riscontrato in Svizzera.

La variante inglese del coronavirus circola già da un mese. Lo afferma il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), in un rapporto pubblicato sul suo sito. Tre sequenze di campioni raccolti in Danimarca e uno in Australia, prelevati a novembre, sono infatti risultate essere collegate al focolaio inglese causato da questa mutazione. Il che indica che si è già "verificata una sua diffusione internazionale, anche se non se ne conosce l'estensione". Fine della finestrella

Il Governo ha peraltro introdotto nell'ordinanza 3 COVID-19 il divieto di traffico aereo tra la Svizzera e la Gran Bretagna e il Sudafrica. L'Ufficio federale dell'aviazione civile ha sospeso domenica i collegamenti aerei tra la Svizzera e questi due Stati con effetto dalla mezzanotte di domenica 20 dicembre.

Per le persone residenti in Gran Bretagna o in Sudafrica attualmente soggiornanti in Svizzera e i cittadini svizzeri attualmente soggiornanti in uno dei due Paesi è allo studio una deroga al divieto per i viaggi di ritorno. Nel quadro di questi viaggi dovrà essere assolutamente garantita la prevenzione dei contagi, precisa la nota.

Niente libera circolazione per i britannici

Il Consiglio federale ha infine deciso la revoca fino al 31 dicembre 2020 della libera circolazione per le persone residenti in Gran Bretagna. A queste persone è dunque vietato entrare in Svizzera. Per i cittadini britannici la libera circolazione decade in ogni caso il primo gennaio 2021.

Secondo i primi accertamenti la nuova variante del coronavirus è molto più contagiosa. Non è ancora chiaro in che misura si sia già diffusa al di fuori della Gran Bretagna e del Sudafrica. In Svizzera non è finora stato rilevato nessun caso, puntualizza il governo nel suo comunicato.

Il servizio del telegiornale:





tvsvizzera.it/fra con RSI





