Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Un bar di Ginevra chiuso durante la prima ondata. Da mercoledì si richiude nuovamente. Nel Giura sono già chiusi. Gli altri cantoni romandi seguono a ruota. Keystone / Salvatore Di Nolfi

La situazione epidemiologica sul fronte coronavirus rimane preoccupante. Per questo motivo il Consiglio federale venerdì scorso ha dato un nuovo giro di vite: da martedì i ristoranti i bar e le strutture per il tempo libero, lo sport e la cultura sono chiusi per un mese. Non sottoposti fin qui al regime federale, Neuchâtel, Friburgo, Vaud e Vallese hanno deciso di chiudere anche loro i ristoranti da sabato sera.

La decisione è il risultato di una consultazione tra i governi dei cantoni romandi in questi ultimi giorni. Gli esecutivi interessati hanno preso atto in particolare che i cantoni di Berna, Giura e Ginevra sono già soggetti al regime federale. Hanno anche tenuto conto dello sviluppo della pandemia nei loro rispettivi territori.

Neuchâtel, Friburgo e Vaud chiuderanno alle 23, mentre il Vallese un'ora prima. "Nell'interesse dell'armonizzazione delle normative cantonali, i governi hanno deciso di non avvalersi delle possibilità di deroga ancora autorizzate dalla legge federale per gli stabilimenti pubblici", si legge in un comunicato odierno congiunto.

La situazione dei cantoni francofoni è decisamente migliore rispetto agli altri cantoni elvetici, come ci mostra questa mappa:

Contatti stretti

I criteri considerati sono in particolare la stabilizzazione del numero di casi "a un alto livello", la recente mutazione del virus, segnalata soprattutto nel Regno Unito, e l'impossibilità per alcuni cantoni della Svizzera occidentale di avvalersi delle possibilità di deroga in virtù della legge federale.

Inoltre, i governi dei cantoni romandi continueranno a scambiarsi informazioni nelle prossime settimane, precisa la nota. Allo stesso modo, essi rimarranno in stretto contatto con le autorità federali e faranno nuovamente il punto della situazione in vista dell'inizio della scuola all'inizio di gennaio.

Giura e Ginevra anticipano tutti

Lunedì il cantone di Ginevra ha annunciato che bar, ristoranti, strutture sportive e di intrattenimento, come i musei torneranno a essere chiusi a partire da mercoledì alle 23, in quanto il numero di riproduzione per la pandemia da coronavirus è superiore a 1. Per lo stesso motivo - nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza Covid-19 del Consiglio federale - il cantone del Giura ha chiuso martedì.

Il nostro corrispondente dalla Svizzera francese, nel servizio del telegiornale:

tvsvizzera.it/fra con RSI





Desiderate ricevere ogni settimana una selezione di nostri articoli? Abbonatevi alla newsletter gratuita.