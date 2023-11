Consiglio federale, il PS nomina Beat Jans e Jon Pult

Il grigionese Jon Pult (PS). © Keystone / Gian Ehrenzeller

Il basilese Beat Jans (PS). © Keystone / Georgios Kefalas

Dopo ore di attesa, sono stati annunciati i due candidati del Partito socialista alla successione di Alain Berset

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 novembre 2023 - 15:19

tvsvizzera.it/tins con Keystone-ATS

Beat Jans e Jon Pult sono stati designati dal gruppo parlamentare del PS quali candidati alla successione di Alain Berset al Consiglio federale. Lo hanno indicato in una conferenza stampa a Berna i copresidenti del gruppo parlamentare Samira Marti e Samuel Bendahan, dopo un processo di elezione più lungo del previsto. In un primo tempo i media erano stati convocati alle 12.30, per finire la decisione è stata comunicata dopo le 15.00.

Jans, consigliere di Stato di Basilea Città, ha assicurato che darà il massimo per convincere l'Assemblea federale il prossimo 13 dicembre. "Non avrei mai pensato che sarei stato candidato al Consiglio federale nella mia vita". Anche il consigliere nazionale grigionese Jon Pult si impegnerà a fondo, ha detto. Se sarà eletto in Governo intende lavorare per rafforzare la diversità e la coesione della Svizzera.