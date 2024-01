Consiglio d'Europa: Alain Berset si candida alla carica di segretario generale

Alain Berset il 12 dicembre scorso in occasione della sua ultima partecipazione a una sessione del Consiglio agli Stati. Keystone / Anthony Anex

Dopo aver lasciato il Governo svizzero il 31 dicembre, l'ormai ex consigliere federale ha manifestato il proprio interesse ad assumere la carica di segretario generale del Consiglio d'Europa.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 gennaio 2024 - 19:37

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

Alain Berset, 51 anni, non è rimasto a lungo con le mani in mano. Dopo dodici anni passati in Consiglio federale, l'ex ministro socialista vorrebbe ora indossare i panni di segretario generale dell'organizzazione internazionale che ha sede a Strasburgo.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sostiene la candidatura e l'ha sottoposta oggi – mercoledì – alla presidente del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

Il segretario o la segretaria generale viene eletta per un periodo di cinque anni dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa su proposta di questo Comitato, ricorda il DFAE in un comunicato. L'elezione è in agenda il prossimo mese di giugno, con un'entrata in carica il 18 settembre.

Il Consiglio d'Europa si occupa di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto nei suoi 46 Stati membri. Conclude accordi intergovernativi di diritto internazionale vincolanti, come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, allo scopo di incentivare il progresso economico e sociale e di salvaguardare il patrimonio comune sviluppato finora.

La Svizzera vi ha aderito il 6 maggio 1963 diventandone il 17esimo Stato membro.

Attualmente a occupare la carica di segretaria generale è la croata Marija Pejcinovic Buric. Eletta nel 2019, il suo mandato scade quest'anno.