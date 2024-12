Competenze di base, la Svizzera è sopra la media dell’OCSE ma una persona su tre ha delle difficoltà

KEYSTONE/DPA/Hendrik Schmidt

In lettura, matematica elementare e risoluzione dei problemi gli adulti in Svizzera ottengono punteggi superiori alla media nel confronto internazionale. Tuttavia, circa il 30 % delle persone di età compresa tra 16 e 65 anni, ovvero circa 1,67 milioni di persone, possiede competenze scarse in almeno uno di questi tre ambiti.

4 minuti

Gli adulti svizzeri si collocano al di sopra della media OCSE per quanto riguarda le competenze di base in lettura, matematica e risoluzione di problemi. Tuttavia, quasi un terzo di loro – circa 1,67 milioni di persone – presenta carenze in almeno un settore, ha indicato oggi l’Ufficio federale di statistica (UST)Collegamento esterno.

Secondo l’UST, il 24% delle persone intervistate ha scarse capacità nella risoluzione dei problemi, il 22% scarse competenze in lettura e il 19% nella matematica quotidiana. Un 15% ha mostrato carenze in tutte e tre le aree. Un altro 6% presenta deficit significativi in due competenze.

L’UST fa riferimento ai dati di uno studio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Finlandia, Giappone, Svezia, Norvegia e Paesi Bassi ottengono i punteggi più alti in tutti i settori. Oltre alla Svizzera, anche i punteggi medi delle competenze di Canada, Danimarca, Inghilterra, Estonia e Germania sono superiori alla media OCSE.

Il 30% dei 56-65enni è scarso in lettura

Stando all’UST, le competenze diminuiscono con l’aumentare dell’età. Oltre il 30% dei 56-65enni ha scarse capacità di lettura, rispetto al 10% dei 16-25enni. La situazione è simile per quanto riguarda la matematica quotidiana e la risoluzione di problemi.

Più elevato è il livello di formazione, più alte sono le competenze. Oltre il 40% delle persone senza un diploma post-obbligatorio ha scarse competenze in tutte e tre i settori. Con un diploma di livello secondario superiore, questa percentuale si dimezza.

Ciò rafforza l’obiettivo della Confederazione e dei Cantoni di avere un 95% di persone ultra 25enni con un titolo di studio secondario superiore, ha dichiarato in una conferenza stampa oggi a Berna Rémy Hübschi, vicedirettore della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).

Differenze in base all’origine

Secondo l’UST, si riscontrano differenze di competenze anche tra persone con profili migratori e linguistici diversi. Le persone di nazionalità svizzera o nate nella Confederazione ottengono risultati migliori rispetto a quelle immigrate. Lo stesso vale per le persone la cui lingua principale è la stessa del test, viene precisato.

Di conseguenza, le persone provenienti dai Paesi confinanti con la Confederazione hanno livelli di competenza simili a quelli degli svizzeri. Sempre stando all’UST, gran parte delle differenze osservate in base al profilo migratorio e linguistico possono essere spiegate anche da differenze nella struttura per età e nel livello di istruzione.

Non sono state riscontrate differenze tra le regioni linguistiche e le principali regioni della Svizzera. A Zurigo e nell’Altopiano, i valori misurati sono leggermente superiori alla media elvetica. Nella regione del Lemano e nella Svizzera orientale sono leggermente inferiori.

Di quanto colore ha bisogno una parete?

Per registrare le competenze in lettura, i partecipanti allo studio hanno dovuto leggere e memorizzare, ad esempio, come si possono conservare gli alimenti a lungo termine, ha dichiarato ai media il vicedirettore dell’Ufficio federale di statistica, Markus Schwyn.

Il test di matematica prevedeva, invece, il calcolo della quantità di vernice necessaria per dipingere una determinata parete. Per quanto riguarda la risoluzione dei problemi, i partecipanti al test dovevano, per esempio, scegliere il ristorante ideale per una festa del personale.

Per lo studio sono state intervistate, di solito a casa loro, complessivamente 6440 persone residenti in Svizzera tra il 2021 e il 2023.