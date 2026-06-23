Colloqui USA-Iran, istituiti quattro gruppi di lavoro al Bürgenstock

L'Iran gestirà lo Stretto di Hormuz Keystone-SDA

A seguito dei colloqui in Svizzera con gli Stati Uniti, sono stati istituiti quattro gruppi di lavoro, mentre il capo negoziatore di Teheran rivendica "successi significativi" su temi come lo Stretto di Hormuz e i beni congelati.

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Keystone-ATS

I colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti al Bürgenstock (canton Nidvaldo) si sono conclusi con l’istituzione di gruppi di lavoro, riferiscono i media iraniani.

I negoziatori “hanno deciso di istituire quattro gruppi di lavoro: Cessazione delle sanzioni, Affari nucleari, Ricostruzione e sviluppo economico e Monitoraggio e attuazione”, ha affermato l’agenzia di stampa statale IRNA, citando il viceministro degli esteri Kazem Gharibabadi.

Intanto il capo negoziatore di Teheran e presidente del parlamento Mohammed Bagher Ghalibaf, in un video pubblicato sulle reti sociali, ha affermato che nei negoziati svoltisi con gli Stati Uniti in Svizzera l’Iran ha ottenuto “successi significativi”.

“Dal mio punto di vista, questo viaggio ha portato a successi significativi, in particolare per quanto riguarda le discussioni sullo Stretto di Hormuz, quelle sul Libano, la questione delle deroghe petrolifere e lo sblocco dei beni congelati, che rappresenta uno dei progressi che abbiamo compiuto. Naturalmente, crediamo di essere solo all’inizio di questo processo e dobbiamo continuare i nostri sforzi”, ha sottolineato. Israele tuttavia si oppone “fermamente a questo processo negoziale, che considera una minaccia alla sua stessa esistenza e che cerca di sabotare”, ha aggiunto.

Ghalibaf ha anche rimarcato che “tutti devono sapere che la gestione dello Stretto di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. Naturalmente le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l’Iran a gestire lo Stretto di Hormuz”.

Il capo negoziatore ha inoltre sostenuto che “in una delle buone trasmissioni della TV di Stato ho visto che dicevano: ‘Magari chiudessero l’aeroporto di Mehrabad, così la delegazione negoziante non andrebbe in Svizzera’. A quei cari signori dico: se non fossimo andati in Svizzera, ogni momento sarebbe stato versato più sangue dai musulmani e sciiti del Libano”.

Da parte sua il presidente iraniano Mahsoud Pezeshkian ha sottolineato su X che “l’efficacia dei colloqui dipende dal pieno impegno verso gli obblighi concordati e dalla loro precisa attuazione. I progressi in tal senso saranno misurati dal rispetto concreto delle responsabilità assunte. Dichiarazioni al di fuori del testo concordato non contribuiscono al progresso dei negoziati”.

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