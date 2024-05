Città elvetiche cercasi per l’Eurovision song contest

Con la vittoria di Nemo l'evento europeo torna in Svizzera. Ora la SSR cerca la città che può ospitare lo spettacolo. KEYSTONE

L'elvetico Nemo, vincitore dell'ultimo Eurovision Song Contest con la canzone "The Code", porta in Svizzera l'evento europeo seguito da quasi 200 milioni di telespettatori. Ora la SSR deve trovare la città che vuole e può organizzare lo spettacolo nel 2025.

La SSR, la Società svizzera di radiodiffusione, ha inviato alle città elvetiche interessate il dossier completo dei requisiti per organizzare il concorso Eurovision Song Contest (ESC) 2025. Queste hanno tempo fino a fine giugno per candidarsi. A fine agosto, il nome della città organizzatrice dovrebbe essere comunicato.

Grazie alla vittoria di Nemo, il prossimo l’ESC si terrà in Svizzera a metà maggio 2025. L’Unione europea di radiodiffusione (UER) ha messo a punto un dossier di requisiti molto completo e dettagliato denominato “City-Bid-Book”, spiega la SSR in una nota odierna, senza però rendere noto tale documentazione. La task force della SSR, composta da dodici persone, ha dovuto adattarla alla Svizzera.

Le città, i gestori delle strutture e i rispettivi Cantoni hanno tempo fino a fine giugno per elaborare il loro dossier di candidatura. Il nome delle città interessate non viene comunicato, lasciando loro la libertà di rendere la candidatura pubblica. Fra le favorite per accogliere la manifestazione ci sono Zurigo e Ginevra, che si erano subito annunciate.

Requisiti per ospitare l’Eurovision song contest

All’indomani della vittoria di Nemo a Malmö (Svezia) lo scorso 11 maggio, il direttore della SSR Gilles Marchand aveva illustrato i requisiti necessari: una lunga e ampia disponibilità per ospitare tutti gli eventi, collegamenti efficienti, una notevole capacità alberghiera e una logistica molto avanzata. Malmö ha accolto 100’000 visitatori e 1’000 giornalisti.

La Città e il Cantone di Ginevra hanno annunciato di aver unito le loro forze in vista di accogliere la manifestazione a Palexpo nel 2025. Una task force è stata istituita per rispondere all’esigente dossier di requisiti della SSR. Le due collettività pubbliche e il centro internazionale di esposizioni e di congressi colgono così l’opportunità di organizzare uno degli eventi più seguiti al mondo.

