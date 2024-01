Circa 5'000 persone in piazza contro le misure d'austerità del Governo ticinese

È la seconda volta in poco più di due mesi che Bellinzona è teatro di una manifestazione di protesta contro i tagli proposti dal Governo cantonale. © Ti-press

Migliaia di persone hanno manifestato sabato a Bellinzona contro i tagli previsti dal Consiglio di Stato ticinese nel preventivo 2024.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 gennaio 2024 - 17:52

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

Il programma di riduzione delle spese del Governo cantonale ticinese continua a suscitare critiche. Sabato sono state circa 5'000 le persone che hanno dimostrato a Bellinzona contro il pacchetto di risparmi. La manifestazione è stata organizzata da partiti di sinistra, sindacati e associazioni del personale.

Tagli sono previsti in tutti i settori, in particolare per il personale cantonale, che si vedrà decurtare fino al 2% dello stipendio (a partire da un salario annuo di 60'000 franchi) e dovrà rinunciare alla compensazione del rincaro.

Il preventivo 2024, che deve ancora essere approvato dal Parlamento cantonale, contempla anche riduzioni dei sussidi per i premi dell'assicurazione malattie, così come dei contributi alle istituzioni sociali sovvenzionate dal Cantone. Anche il personale scolastico e delle case di riposo è toccato dalle misure.

Il Governo ha giustificato i provvedimenti ricordando che deve rispettare il freno all'indebitamento, accettato dall'elettorato, che prevede il pareggio dei conti entro la fine del 2025. Nonostante le misure di risparmio, il preventivo presenta ancora un deficit di 130 milioni di franchi.

"Una vergogna"

Sugli striscioni della manifestazione di sabato campeggiavano slogan come "Vergogna". Le persone scese in piazza hanno criticato il Parlamento cantonale per aver adottato in dicembre, malgrado una situazione finanziaria difficile come quella attuale, una revisione della legge fiscale che prevede sgravi per i redditi più alti.

Il corpo insegnante e rappresentanti delle istituzioni sociali hanno da parte loro criticato il fatto che è sempre il personale del servizio pubblico a subire i tagli più consistenti. Non è la prima volta che gli oppositori delle misure di austerità scendono in piazza. Una grande manifestazione si era tenuta a Bellinzona il 22 novembre scorso.

Queste dimostrazioni stanno avendo un certo effetto. Il Consiglio di Stato si è detto disposto ad ammorbidire i tagli relativi ai sussidi per i premi di assicurazione malattie e a cercare nuove soluzioni per compensare il rincaro per i dipendenti del Cantone, ad esempio con un premio unico di 400 franchi.

Il budget cantonale 2024 sarà ora discusso dal Gran Consiglio nella sessione di inizio febbraio.