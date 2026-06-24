In Svizzera sarà più facile abbattere i lupi problematici

Nuove regole per la caccia al lupo Keystone-SDA

Una revisione della legge sulla caccia, proposta dal Consiglio federale, consentirà l'abbattimento di singoli lupi in un branco anche durante il periodo riproduttivo e nelle zone protette in caso di attacchi ripetuti.

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Keystone-ATS

In futuro sarà più semplice abbattere i lupi problematici che vivono in un branco. Lo prevede una revisione della legge sulla caccia inviata mercoledì in consultazione dal Consiglio federale fino al 16 ottobre.

Secondo il testo attualmente in vigore, i lupi in branco sono completamente protetti da febbraio a maggio per motivi riproduttivi, salvo in caso di grave e immediato pericolo per l’uomo. Di conseguenza, anche dopo ripetuti attacchi ad animali da reddito protetti, in questo periodo non è possibile intervenire. Lo stesso vale nelle bandite federali di caccia, dove l’abbattimento dei lupi è vietato in quanto specie protetta.

Con la revisione legislativa proposta, che ha origine da due mozioni adottate dal Parlamento, anche tra il 1° febbraio e il 31 maggio sarà consentito abbattere singoli lupi di un branco che, nonostante le misure di protezione, attaccano ripetutamente animali da reddito o costituiscono un pericolo per l’uomo. Sarà inoltre possibile intervenire nelle bandite federali di caccia.

La modifica, precisa il Consiglio federale, è compatibile con le convenzioni internazionali.

Il servizio del TG 12.30 della RSI del 24 giugno 2026:

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