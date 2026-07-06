Per il Consiglio federale vacanze tra passeggiate in montagna e libri

CF: è tempo di vacanze, passeggiate e libri in cima agli hobby Keystone-SDA

I programmi estivi dei sette consiglieri federali si dividono tra riposo dedicato a famiglia, escursioni e letture, e la prosecuzione di impegni istituzionali, con alcuni piani modificati da imprevisti.

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Keystone-ATS

Relax in famiglia, escursioni, tanta lettura. Anche per il Consiglio federale l’estate è sinonimo di staccare la spina: Keystone-ATS ha fatto il punto con i vari dipartimenti sui programmi dei sette saggi per le imminenti vacanze.

La ministra delle finanze Karin Keller-Sutter approfitterà delle settimane senza riunioni di Governo per passare del tempo con amici e famigliari, sia in Svizzera sia all’estero. La sangallese si dedicherà fra le altre cose a qualche buon libro.

Più precisa la meta della titolare del Dipartimento federale dell’interno Elisabeth Baume-Schneider, che ha scelto la montagna: la giurassiana prevede di trascorrere qualche giorno a luglio nel fresco delle Dolomiti. Escursioni, lettura, giardinaggio e l’affetto dei propri cari caratterizzeranno il resto delle sue ferie.

Dal canto suo, il ministro della difesa Martin Pfister terrà inizialmente diversi incontri all’estero, prima di godersi le vacanze in Svizzera. Anche per l’ex consigliere di Stato del canton Zugo gite e libri saranno fra gli hobby prediletti.

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha in agenda alcuni viaggi ufficiali, come quello attualmente in corso fra Stati Uniti, Canada e Messico, e ovviamente parteciperà alle celebrazioni del 1° agosto. Nel mezzo, fa sapere il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, il vodese si butterà su qualche biografia e su “Asterix in Lusitania”, l’ultimo albo della serie di fumetti con protagonista il noto guerriero gallico.

Ignazio Cassis tornerà ancora una volta a casa, in Ticino, per passare l’estate. Pure il ministro degli esteri conta di dedicarsi a passeggiate e alla lettura. All’inizio di agosto sarà poi tempo di un impegno istituzionale: è infatti atteso in Asia centrale in qualità di presidente di turno dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Poco è invece filtrato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia sui programmi di Beat Jans. Si sa solo che il basilese starà con la sua famiglia in Svizzera e all’estero, ma non trascurerà il lavoro e l’esame dei vari dossier sul suo tavolo.

Infine, cause di forza maggiore hanno rovinato i piani di Albert Rösti. Il numero uno del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni aveva infatti intenzione di recarsi negli Stati Uniti con la moglie per far visita al figlio e alla nuora. Tuttavia, l’operazione alla schiena a cui si è sottoposto a fine aprile non gli consente di affrontare un volo così lungo. Il bernese, in attesa delle sue apparizioni pubbliche per la Festa nazionale, resterà pertanto a casa e si dividerà fra fisioterapia e attività fisica, mentre sul suo comodino troverà spazio un libro sul tema dell’intelligenza artificiale.

Va ricordato che, dal punto di vista legale, i ministri non sono né dipendenti federali né lavoratori stipendiati. Non sono dunque soggetti alla legge sul personale federale o al codice delle obbligazioni. Ciò significa che non esistono, nel senso tradizionale del termine, normative in materia di vacanze né diritti correlati. L’Esecutivo stabilisce collettivamente le proprie ferie, nei periodi privi di sedute. Tuttavia, l’operatività va sempre garantita ed è per questo che viene stabilita una lista di picchetto per reagire in qualsiasi momento in caso di crisi.

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