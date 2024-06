Caso a Ginevra. Risorse pubbliche per finanziare la campagna elettorale

Fabienne Fischer durante la campagna elettorale del 2023. Keystone / Martial Trezzini

L'ex consigliera di Stato del Canton Ginevra Fabienne Fischer ha utilizzato risorse pubbliche per la sua campagna elettorale del 2023. Lo ha comunicato la Commissione di controllo e di gestione del Gran Consiglio.

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Le conclusioni della Commissione del Gran Consiglio sono severe nei confronti dell’ecologista ginevrina che non è stata rieletta nell’ultima tornata elettorale.

“Invece di servire la popolazione, l’ex consigliera di Stato ha servito se stessa”, ha dichiarato ai media la deputata socialista Jennifer Conti, presidente della sottocommissione “Risorse pubbliche e campagne elettorali”, in occasione della presentazione del suo rapporto. La sottocommissione è stata costituita in agosto in seguito a rivelazioni mediatiche.

Fischer ha assunto la guida del Dipartimento dell’economia e dell’impiego nella primavera del 2021, dopo aver sconfitto Pierre Maudet in un’elezione suppletiva.

Fin dall’inizio, “oltrepassa i limiti di ciò che ci si aspetta da un magistrato”, in particolare chiedendo a un funzionario di gestire i suoi social network personali, ha spiegato Conti.

“Un caso di nepotismo”

Nonostante ciò, due addetti alla comunicazione del Dipartimento dell’economia e dell’impiego e un altro funzionario hanno lavorato per la sua campagna personale, gestita dal suo compagno.

Esaminando il processo di assunzione dei due portavoce, la sottocommissione ha scoperto che la procedura non è stata rispettata. Uno dei due addetti alla comunicazione “è, secondo tre fonti diverse, un’amica di lunga data della magistrata”, ha indicato Conti, il che “costituisce chiaramente un caso di nepotismo”.

Altro conflitto di interessi, Fischer ha ordinato di autorizzare una sovvenzione mascherata da mandato a un’associazione in cui era attivo il compagno, nonostante il parere negativo del suo dipartimento.

Ruolo della stampa

Questi fatti non sarebbero venuti alla luce “senza gli informatori e se i media non avessero svolto il loro ruolo di salvaguardia”, ha lodato Jennifer Conti. In assenza di indizi concreti sulla situazione in altri dipartimenti, la sottocommissione ha deciso di non estendere le indagini.

Di fronte a questo “notevole danno d’immagine”, il Governo deve aumentare la trasparenza, ha affermato la commissione.