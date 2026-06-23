Capsula Sarco, ora è possibile consultare i documenti degli avvocati

Via libera ai dati sul caso Sarco Keystone-SDA

Con una decisione che ribalta la sentenza cantonale, il Tribunale federale ha autorizzato la procura sciaffusana ad accedere ai dati di due legali coinvolti nel caso della capsula per il suicidio Sarco, stabilendo che, essendo indagati, non possono avvalersi del segreto professionale.

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Keystone-ATS

Il Ministero pubblico sciaffusano può accedere ai documenti di due collaboratori di uno studio legale che hanno fornito consulenza all’organizzazione di assistenza al suicidio The Last Resort in relazione alla capsula per il suicidio Sarco.

Lo ha stabilito il Tribunale federale (TF) in due sentenze pubblicate martedì. La corte ha annullato le decisioni del Tribunale delle misure coercitive del Canton Sciaffusa, che aveva stabilito come la procura non potesse accedere a una chiavetta USB, né ai computer portatili e ai telefoni cellulari di un avvocato e della sua assistente.

Per la giustizia cantonale, i due erano considerati formalmente indagati nel procedimento penale relativo a un suicidio assistito organizzato nel settembre 2024 in un bosco di Merishausen (canton Sciaffusa). Non esisteva però alcun indizio che dimostrasse che avessero partecipato in alcun modo punibile al suicidio.

I giudici di losannesi non condividono le argomentazioni dell’istanza precedente. Secondo loro, il tribunale delle misure coercitive sciaffusano non si è pronunciato sulle eventuali partecipazioni all’atto, sebbene questo sia il punto centrale dell’istruttoria penale.

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L’avvocato e la sua assistente si trovavano, il giorno del suicidio, su una strada di accesso al luogo dei fatti. Il legale aveva comunicato più volte con una giornalista olandese, anch’essa considerata imputata. Aveva inoltre informato il pubblico ministero del suicidio.

Poiché entrambi i collaboratori sono considerati indagati, non possono invocare il segreto professionale. Lo stesso vale per l’organizzazione di assistenza al suicidio stessa o per lo studio legale.

Il Tribunale delle misure coercitive deve ora procedere a un’analisi dei dati contenuti nei dispositivi sequestrati. I documenti relativi al suicidio saranno poi trasmessi al Ministero pubblico sciaffusano per essere esaminati.

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