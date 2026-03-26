Il capo dell’esercito Benedikt Roos si dice grato per ogni franco ricevuto

Capo dell'esercito Benedikt Roos è grato per ogni franco ricevuto Keystone-SDA

Nel suo primo bilancio da capo dell’esercito, Benedikt Roos avverte che la sicurezza della Svizzera richiede investimenti maggiori, in un contesto internazionale sempre più instabile.

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Keystone-ATS, Keystone-ATS

Per la sicurezza della Svizzera servono più soldi. Questo è il messaggio che il nuovo capo dell’esercito Benedikt Roos ha trasmesso nel suo primo bilancio dopo quasi tre mesi in carica. “Siamo grati per ogni franco che riceviamo.”

Non si tratta di contributi per l’esercito in sé, ma per la sicurezza della Svizzera. ha precisato Roos nel suo intervento davanti ai media giovedì presso la piazza d’armi di Thun (canton Berna), dove 40 anni fa ha assolto la sua scuola reclute.

Proteggere le infrastrutture critiche

“Ci sono di nuovo guerre in Europa, e il Medio Oriente è in fiamme”, così ha descritto Roos la situazione attuale. Se la Russia attaccasse un Paese nel Baltico, ci si dovrebbe chiedere cosa significherebbe per la Svizzera. “Il pericolo sarebbe più vicino”, ha detto.

La Confederazione ha molte infrastrutture critiche, non solo per sé stessa, ma anche per l’Europa. Roos non ha parlato unicamente del collegamento di trasporto nord-sud, ma anche di centri dati e cavi in fibra ottica. “Ciò che mette in pericolo l’Europa, mette in pericolo anche noi.”

Tutti devono riconoscere questo pericolo. L’esercito deve poter proteggere e difendere le infrastrutture svizzere. Tuttavia, esso opera sotto la preminenza della politica. È necessario utilizzare al meglio i mezzi disponibili per adempiere al mandato dell’esercito.

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“Intorno a noi ci si sta riarmando e si stanno riservando capacità produttive”, ha osservato Roos. “I libretti contabili delle aziende d’armamento sono pieni.” Il mercato statunitense della difesa ha 15 livelli di priorità, il più alto è il proprio mercato interno. La Svizzera si trova al 13° posto.

“Il mio inizio è stato dinamico”

“Il mio inizio come capo dell’esercito è stato dinamico”, ha aggiunto, affermando di affrontare il suo nuovo incarico con fiducia e motivazione. A suo avviso, alla fine della giornata, ciò che conta sono le persone, i soldati e le soldatesse. Il capo dell’esercito ha esortato a prendersi cura dei soldati, i quali meritano rispetto e riconoscimento.

“La nostra milizia è la nostra arma segreta”, ha proseguito Roos. I membri dell’esercito portano con sé importanti esperienze e competenze dalla loro vita civile. Ciò che l’esercito di milizia svizzero realizza per proteggere il proprio Paese interessa ormai anche agli Stati vicini.

Alla domanda su come convincere la popolazione ad aumentare l’imposta sul valore aggiunto (IVA) in favore della difesa, Roos ha risposto che ci vuole fiducia. Tanta fiducia da rendere le persone disposte a pagare 80 centesimi ogni 100 franchi o 3 centesimi per litro di latte per la sicurezza.

“È una questione seria”

Investire nella sicurezza è positivo per la Svizzera. “Ma per questo servono più fondi.” Ha ammesso tuttavia che è una sfida far capire a tutti “che la cosa è seria”. Non è solo compito del comando dell’esercito, ma di tutti, dalla formazione alle famiglie.

Roos si è espresso anche sul Messaggio sull’Esercito 2026, le cui proposte al Parlamento sono state approvate dal Consiglio federale venerdì scorso. Esse prevedono 50 milioni di franchi per l’acquisto di nuove pistole Sig-Sauer. Questa acquisizione è stata più volte criticata dai media come non sicura.

“Mi ha sorpreso quante emozioni abbia suscitato questa pistola”, ha detto Roos. La decisione di acquistare questa arma non è stata dettata solo da considerazioni tecniche, ma anche da riflessioni di politica della difesa. Le pistole saranno fabbricate in Svizzera. “Posso solo sostenere l’acquisto di questa pistola.”

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