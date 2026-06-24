Canicola, Ginevra e Basilea le città più calde

Canicola: Ginevra e Basilea le città più calde Keystone-SDA

Mentre la Svizzera e altri Paesi europei registrano picchi di temperatura storici, l'OMS ha dichiarato l'emergenza sanitaria continentale a causa dell'intensa canicola, responsabile di migliaia di decessi negli ultimi anni.

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Keystone-ATS

L’ondata di caldo ha continuato a imperversare anche oggi sulla Svizzera, tanto che a Ginevra è stato registrato il 23 giugno più caldo dall’inizio delle rilevazioni, con un massimo di 36 gradi. A Basilea-Binningen si sono addirittura toccati i 36,4 gradi, ha indicato MeteoSvizzera.

Anche a Payerne (canton Vaud) la temperatura è salita a 36 gradi, mentre a Visp (Vallese) ha raggiunto i 36,1. A livello geografico, le temperature più elevate sono state registrate nella Svizzera occidentale, rispetto all’est o al sud del Paese.

Oggi pomeriggio a Stabio sono per esempio stati rilevati 33,2 gradi. L’ondata di caldo è però lungi dall’essere finita, tanto che la Confederazione ha innalzato il livello di pericolo da 3 a 4.

Il servizio del TG 20.00 della RSI del 23 giugno 2026:

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L’OMS lancia l’allarme

Intanto le temperature registrate negli ultimi giorni in tutta Europa hanno abbattuto diversi record. In Francia, per esempio, quella di martedì 23 giugno è stata la giornata pi`u calda degli ultimi 80 anni, con una media di 29,8 gradi. In Spagna sono stati rilevati 45 gradi (con minime che non sono scese sotto i 25). In Italia la città più calda nei prossimi giorni sarà molto probabilmente Firenze, dove sono previste temperature di 41 gradi.

In Germania nell’ovest e nel sud-ovest si potrebbe battere il record di caldo per il mese di giugno, registrato nel 2019 a Bernburg, nel Land della Sassonia-Anhalt (39,6 gradi). E il caldo si fa anche sentire in Olanda, dove Amsterdam sta implementando una rete di zone “refrigerate” in tutta la città.

La Gran Bretagna ha nel frattempo deciso la chiusura parziale di 300 scuole a causa dell’allerta rossa per oggi, mercoledì, e non è escluso il record assoluto di caldo.

La situazione, insomma, non è rosea e potrebbe peggiorare nei prossimi giorni. I valori da allarme rosso hanno spinto l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a lanciare l’allarme di emergenza sanitaria in Europa, dove negli ultimi 4 anni il caldo ha causato 200’000 decessi.

Il servizio del TG 20.00 della RSI del 23 giugno 2026:

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