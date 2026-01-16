Cala il fatturato di Migros a causa della ristrutturazione

Keystone / Gaetan Bally

Vendite in calo nel 2025 per Migros: nell'anno del suo centenario il gigante della distribuzione ha registrato un fatturato di 31,9 miliardi di franchi, in flessione dell'1,9% rispetto al 2024. L'esercizio è stato caratterizzato dalla ristrutturazione in corso delle attività, da cessioni e licenziamenti.

2 minuti

Keystone-ATS

Escludendo le aziende cedute e al netto del cambio, il fatturato del Gruppo Migros si attesta a 29,4 miliardi, con una crescita dell’1,1%, precisa il gigante arancione in un comunicato odierno.

Nel corso dell’esercizio, il Gruppo Migros si è separato da aziende che erano in perdita o non in linea con la strategia, viene indicato, precisando che con la vendita di Mibelle, Hotelplan, Micasa, SportX e OBI, la razionalizzazione del portafoglio avviata nel 2024 è stata completata con successo.

Il settore di attività Food Retail ha registrato un fatturato di 24,3 miliardi che, al netto delle aziende cedute, si attesta a 23,2 miliardi, stabile su un anno. Le vendite dei supermercati Migros, compreso Migros Online, sono state di 12,7 miliardi (-0,5%): come previsto – si legge nel comunicato – , la campagna dei prezzi bassi nei supermercati e la chiusura temporanea delle filiali durante i lavori di ristrutturazione hanno avuto un impatto negativo sulle vendite.

Denner ha registrato un fatturato di 3,8 miliardi (+0,2%), Migrol di 1,3 miliardi (-6,5%) e Migrolino di 0,8 miliardi (+4.8%).

Una crescita significativa è stata invece registrata nel settore non food, con un aumento del 13,6% a 3,5 miliardi di franchi, trainato da Digitec Galaxus. In crescita anche i servizi sanitari (+4,5% a 1,7 miliardi) soprattutto grazie al gruppo Medbase.

Migros terrà la sua conferenza stampa annuale il 24 marzo, data in cui pubblicherà tutti i suoi risultati.

