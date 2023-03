Cade il mito elvetico del Toblerone

Fabbricato all'estero, il Toblerone non potrà più portare segni e simboli elvetici. Keystone / Martin Ruetschi

Molti dei miti con cui siamo cresciuti si stanno sbriciolando, giorno dopo giorno. L’ultimo, pesante per noi svizzeri, riguarda il Toblerone. La confezione del noto cioccolato elvetico con la forma a triangolo che ricorda il Cervino - che in futuro verrà prodotto in Slovacchia - non potrà più raffigurare la celebre vetta. E anche l’interno subirà piccole modifiche.

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 marzo 2023 - 23:15

tvsvizzera.it/fra

Visto che in futuro il Toblerone - da tempo non più in mano a un'azienda elvetica - sarà prodotto anche in Slovacchia, il Cervino scomparirà dalla confezione della celebre barretta di cioccolato. Al suo posto ci sarà un logo modernizzato che rappresenta una montagna.

L'azienda ha dovuto adattarsi alla legislazione, ha dichiarato una portavoce di Mondelez, il gruppo statunitense proprietario del marchio. Essendo prodotto all'estero, il Toblerone non rispetterà infatti più le condizioni introdotte nel 2017 per tutelare il marchio "Swiss" e non potrà quindi più sfruttare i simboli nazionali. In pratica il Toblerone non sarà più considerato cioccolato "prodotto in Svizzera", ma solo "nato in Svizzera".

Contenuto esterno

La nuova montagna sulla confezione sarà "in linea con l'estetica geometrica e triangolare", ha aggiunto l'addetta stampa. La scritta "dalla Svizzera" non comparirà più, mentre rimarrà l'orso. La portavoce non ha precisato se il cambiamento si applicherà a tutti i Toblerone o solo a quelli prodotti in Slovacchia.

La celebre barretta di cioccolato è nata a Berna nel 1908. Nel 1985, la produzione è stata trasferita dal quartiere della Länggasse all'attuale stabilimento di Berna-Brünnen, nella parte occidentale della città federale.