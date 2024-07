Caccia F-35, Berna dovrà pagare anche la revisione

Il costo del controllo del propulsore dei 36 aerei da combattimento acquistati dalla Confederazione sarà a carico di quest'ultima e non del produttore.

Malgrado il bilancio dell’esercito non navighi in acque tranquille, la revisione del propulsore dei 36 aerei da combattimento F-35 che ha acquistato dal produttore statunitense Lockheed Martin dovrà essere pagata dalla Confederazione.

La notizia, che era stata inizialmente diramata dal Blick, è stata confermata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Il portavoce di Armasuisse, Kaj-Gunnar Sievert, ha dichiarato ieri sera al programma radiofonico della SRF “Echo der Zeit” che l’intervento sui caccia dovrà essere pagato dal cliente, che in questo caso è la Svizzera. Secondo Sievert non è ancora possibile stimare l’entità dei costi aggiuntivi, ma essi non rappresentano “un rischio finanziario” per la Confederazione, ha assicurato.

I cittadini svizzeri avevano approvato l’acquisto di nuovi aerei da combattimento con una votazione nel settembre 2020. Il 50,1% del pubblico votante si era detto favorevole. Il costo dei 36 F-35 è di sei miliardi di franchi, escludendo appunto gli interventi di manutenzione.