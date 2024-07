Caccia, animalisti vs Cantoni

Cacciatore con un camoscio in spalla. keystone

Parerti divergenti sulla riforma dell'ordinanza sull'attività venatoria messa in consultazione dal Governo federale.

5 minuti

Keystone-ATS

Le organizzazioni per la protezione degli animali e della natura respingono in linea di massima la proposta di revisione dell’ordinanza sulla caccia e sottolineano la minaccia per specie protette come il lupo e il castoro.

I responsabili cantonali dell’agricoltura, invece, considerano la regolazione proattiva come una base per la coesistenza tra fauna selvatica protetta e agricoltura.

+ Il rito ancestrale della caccia alta in Svizzera

Nella sua risposta alla consultazione sulla revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia, che si conclude oggi, la Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura (CDCA) afferma che le popolazioni di lupi sono diventate “incontrollabili”. I lupi isolati che “mettono in pericolo l’uomo o il bestiame” dovrebbero poter essere abbattuti tutto l’anno, scrive.

La CDCA chiede “modifiche fondamentali” in materia di protezione delle greggi e un approccio a livello di azienda con piani di protezione individuale. Questi piani “sono un presupposto per la concessione del contributo supplementare per l’estivazione” e devono essere ancorati nell’ordinanza, secondo la conferenza.

Altre razze di cani riconosciute

La CDCA chiede inoltre che la misura protettiva dei “posti sicuri per la notte e il pascolo in caso di maltempo e la guardia permanente diurna per gli ovini e i caprini” sia riconosciuta nell’ordinanza. Ciò eviterebbe una discrepanza con i regolamenti sui pagamenti diretti.

La conferenza non è convinta dalle nuove disposizioni sui cani da protezione delle greggi. I Cantoni chiedono da tempo alla Confederazione di riconoscere più di due razze di cani per questo compito e ritengono che altre razze dovrebbero essere autorizzate a sottoporsi al test attitudinale.

Infine, la CDCA chiede che tutti i costi legati alla “regolazione” della fauna selvatica come pure alla prevenzione e al risarcimento dei danni causati dagli animali selvatici siano a carico del bilancio ambientale senza eccezioni. “Il bilancio ordinario dell’Ufficio federale dell’ambiente deve essere adeguato di conseguenza”, scrive.

Animali protetti

La Protezione svizzera degli animali (PSA), da parte sua, chiede una revisione completa della proposta, che respinge su tutta la linea. L’attuale versione “renderebbe il lupo praticamente cacciabile e indebolirebbe notevolmente la protezione del castoro”, si legge nel documento di posizione.

La gestione delle popolazioni di lupi deve essere conforme alle disposizioni della Costituzione federale, della legge sulla caccia e della Convenzione di Berna, che proteggono questo animale. Ciò significa anche che la difesa delle greggi deve avere la precedenza rispetto agli interventi sulla popolazione di lupi, sottolinea il PSA.

L’abbattimento dei lupi è giustificato solo in caso di danni significativi nonostante le misure di protezione. Oppure per regolare i branchi al fine di prevenire eventuali danni o pericoli nonostante tali misure. I branchi di lupi che non causano danni devono invece essere protetti: “questo è l’unico modo per far sì che questi animali trasmettano il comportamento che vogliamo”, afferma il PSA.

L’organizzazione rifiuta inoltre categoricamente qualsiasi riferimento esplicito all’abbattimento preventivo dei castori, poiché la legge consente già di intervenire sulla loro popolazione. L’uccisione dei castori maschi durante la stagione riproduttiva non dovrebbe essere consentita, poiché minaccia la sopravvivenza dell’intera famiglia.

Condizioni severe per abbattimenti

In una dichiarazione congiunta, Pro Natura, WWF Svizzera, Gruppo Lupo Svizzero e BirdLife Svizzera non si oppongono “alla regolamentazione proattiva dei lupi che potrebbero causare danni significativi”, ma ritengono che l’ordinanza debba rimanere nel quadro definito dal diritto superiore e dalle basi scientifiche.

A loro avviso, i lupi possono essere abbattuti preventivamente solo a condizioni rigorose. “La minaccia deve essere plausibile, non deve poter essere evitata con misure più blande, devono essere state adottate tutte le misure di protezione ragionevoli e la regolazione non deve mettere in pericolo la popolazione di lupi a livello locale”.

Il progetto di revisione si concentra sull’uccisione dei lupi, senza tenere conto della pratica di protezione di greggi e mandrie, aggiungono le organizzazioni. Denunciano inoltre un’offensiva ingiustificata contro il castoro e una mancanza di comprensione del potenziale ecologico del lupo.

“Un valore soglia di dodici branchi e la suddivisione del Paese in cinque regioni di regolazione violano la Costituzione federale, la legge sulla caccia, la Convenzione di Berna e la Convenzione delle Alpi”, afferma il Gruppo Lupo Svizzera. L’abbattimento di interi branchi potrebbe portare allo sterminio dei lupi a livello regionale”.