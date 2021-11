C'era una volta il lavoro fisso...

Anche alle Poste, o comunque nel pubblico, il lavoro fisso non esiste più. © Keystone / Ennio Leanza

C’era una volta il posto sicuro, con una carriera costante e lunga una vita fino alla pensione. Ora i posti di lavoro sono spesso precari, e anche impieghi apparentemente solidi possono finire da un momento all’altro.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 novembre 2021 - 10:00

Roberto von Flüe, Falò RSI

Che fare quando si è costretti, o ci si vuole reinventare un mestiere? Falò, la trasmissione di approfondimento della RSI, ha raccolto le testimonianze di chi, volontariamente o meno, ha cambiato lavoro.

Non solo.Nelle aziende ticinesi ad alto valore aggiunto, come quelle attive nell’industria farmaceutica o nell’orologeria, la ricerca di figure professionali specializzate può risultare difficile. La concorrenza da parte delle aziende del nord delle Alpi, che offrono solitamente stipendi migliori, spinge a sviluppare strategie particolari. Per scoprire quali sono, siamo andati a visitare alcune industrie del Canton Ticino.

Eccovi la puntata completa di Falò.

