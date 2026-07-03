C’è un quindicesimo indagato per la tragedia di Crans-Montana

I coniugi Jacques e Jessica Moretti vogliono riaprire i ristoranti di loro proprietà Le Senso, a Crans-Montana, e Vieux-Chalet, a Lens. Lo hanno annunciato in una nota di giovedì i loro legali, dello studio Hayar e Meier. I Moretti sono indagati con altre 13 persone in seguito al rogo del Le Constellation, che a Capodanno ha provocato 41 morti e 115 feriti.

Secondo gli avvocati, la coppia si è impegnata a devolvere i proventi dell’attività a un’associazione di sostegno alle vittime della tragedia e hanno avviato le pratiche per riaprire i due locali, attualmente sotto sequestro delle autorità, così come tutti i loro beni. Verrebbero affidati a un gerente, tramite un regolare contratto di affitto. La ripresa dell’attività mira anche a preservare i beni in questione. In caso contrario, le società andrebbero in fallimento e i beni che potrebbero servire a risarcire le vittime andrebbero persi, prosegue il comunicato.