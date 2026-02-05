Buona la prima parte della stagione invernale in Svizzera

Piste da sci a San Bernardino nei Grigioni. Keystone / Ti-Press / Samuel Golay

Le società che gestiscono gli impianti di risalita hanno vissuto una prima parte di stagione invernale buona, malgrado la scarsità di neve.

Stando ai dati diffusi giovedì dall’associazione di categoria Funivie svizzere (FS), a livello nazionale l’afluenza (sino al 31 gennaio) è scesa del 4% su base annua, ma va considerato che l’inverno 2024/2025 era stato eccezionalmente positivo: gli ingressi sono saliti del 17% se si prende in considerazione una media quinquennale.

Le differenze regionali rimangono importanti. Nel confronto annuo il Vallese segna +3%, i Grigioni +1%, l’Oberland bernese -2%, le Alpi vodesi e friburghesi -5%, il Ticino -6%, la Svizzera centrale -8% e quella orientale -13%.

Ampliando lo sguardo sui cinque anni tutte le zone mettono a referto un aumento, con in primo piano Oberland bernese (+25%) e Ticino (+22%), mentre più attenuata è la crescita nei Grigioni (+14%). Si osserva anche una differenza fra i comprensori oltre i 2000 metri (+3%), quelli fra 1500-2000 metri (-4%) e quelli sotto i 1500 metri (-14%).

Nonostante la scarsa neve naturale, l’associazione di categoria valuta l’inverno finora “nel complesso come positivo”. “La maggior parte degli impianti di risalita è in grado di offrire piste eccellenti: a tal fine sono determinanti la tecnologia moderna, un funzionamento sicuro e personale ben formato”. L’organizzazione sottolinea il ruolo centrale dell’innevamento artificiale, nel quale gli operatori hanno investito oltre 55 milioni di franchi solo lo scorso anno.

Funivie svizzere conta circa 350 membri di ogni regione del paese, tra cui tutte le grandi e medie imprese del ramo, ma anche molte più piccole. L’associazione rappresenta gli interessi dei suoi affiliati e ne promuove la cooperazione. L’organizzazione ha sede a Berna e gestisce anche un centro di formazione a Meiringen, nell’Oberland bernese.

