Brienz nei Grigioni potrebbe scomparire tra poche settimane

Tutto fa pensare che la parte di montagna sopra il paesino di Brienz/Brinzauls possa staccarsi fra poco tempo. © Keystone / Gian Ehrenzeller

L'area nei pressi del villaggio grigionese di Brienz/Brinzauls è minacciata da una frana da tempo. Ora però la situazione geologica è peggiorata. Gli esperti prevedono che il distacco di una massa rocciosa di un volume che potrebbe raggiungere i due milioni di metri cubi interverrà in un periodo compreso tra le due e le sei settimane.

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 maggio 2023

I residenti, un centinaio di persone, devono completare i preparativi in vista dell'evacuazione del villaggio "il più rapidamente possibile", annuncia oggi il Comune di Albula/Alvra.

Lo stato maggiore di condotta del Comune, di cui Brienz/Brinzauls è una frazione, ha attivato la "fase gialla". Secondo gli esperti, lo scivolamento dell'area denominata Insel ha continuato ad accelerare. La velocità della frana "è ormai così elevata in tutti i punti di misurazione" che, stando ai calcoli, un crollo va previsto entro due-sei settimane.

Quando scatterà la "fase arancione", l'evacuazione sarà avviata "immediatamente" e "rimarranno solo tre giorni per lasciare il villaggio", si legge in un comunicato.

Modalità della frana difficili da prevedere

Le modalità del distacco della roccia sono difficili da prevedere. La cosa più probabile è che si verifichino numerose frane (da poche migliaia a diverse centinaia di migliaia di metri cubi). Abbastanza plausibile appare anche uno scivolamento lento, analogo a una colata detritica, che può raggiungere e danneggiare il villaggio. Uno scoscendimento di grandi dimensioni, veloce e di vasta portata (di oltre 500'000 metri cubi) è molto meno probabile, ma non può essere escluso.

Il momento in cui si verificherà l'evento può essere previsto con maggiore precisione solo all'avvicinarsi dello stacco della roccia. Lo stesso vale per i volumi di roccia che cadranno a valle. Solo tre settimane fa, gli esperti si aspettavano un evento tra l'inizio dell'estate e la fine dell'anno.

Quattro fasi prima dell'evento

L'informazione odierna coincide con il passaggio dalla "fase verde" - in cui per l'abitato non sussiste un pericolo immediato - a quella "gialla", caratterizzata in particolare dall'obbligo per la popolazione di preparare celermente i preparativi in vista di uno sfollamento.

La "fase arancione" prevede che lo stato maggiore di condotta annunci immediatamente l'"evacuazione ordinata" del villaggio. Verrà organizzata una riunione pubblica. Il villaggio deve essere sfollato entro tre giorni. Anche gli animali domestici e il bestiame devono essere allontanati. Le strade di accesso alla località saranno chiuse.

L'attivazione della "fase rossa" significa che è imminente un "evento potenzialmente pericoloso per il villaggio", entro quattro-dieci giorni. Verrà imposto un divieto assoluto di accesso all'area evacuata. La linea dell'Albula della Ferrovia retica e la strada cantonale Tiefencastel-Lenzerheide saranno chiuse.