BNS: “La stabilità dei prezzi non è in pericolo in Svizzera”

La BNS non cambia rotta. Keystone-SDA

Le attuali condizioni monetarie sono giudicate adeguate dalla Banca nazionale, che non prevede interventi sui tassi ma si dichiara disponibile ad agire sul mercato dei cambi.

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Keystone-ATS

La Banca nazionale svizzera (BNS) non considera in pericolo la stabilità dei prezzi e giudica appropriate le attuali condizioni monetarie.

“Al momento non vi è da attendersi che l’inflazione salga rapidamente oltre il 2% o scenda in territorio negativo”, si legge nei verbali, pubblicati venerdì, dell’ultimo esame della situazione economica e monetaria, avvenuto il 18 giugno scorso, con il tasso guida lasciato allo 0,0%.

“Nonostante l’aumento dei rischi di inflazione negli ultimi mesi e sebbene siano possibili effetti di secondo impatto più forti, non vi è alcuna necessità immediata di intervento”, si legge nel documento. A causa dell’incerta situazione geopolitica rimane comunque il rischio di un forte rialzo del franco. In caso di necessità, la disponibilità della BNS a intervenire sul mercato dei cambi rimane pertanto elevata per contrastare un rapido ed eccessivo apprezzamento del franco.

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