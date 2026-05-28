Blatten, un anno dopo la frana

Blatten, il 28 maggio 2026. Keystone / Jean-Christophe Bott

Circa 500 persone, tra cui la consigliera federale Karin Keller-Sutter e gli abitanti del gli abitanti del villaggio vallesano di Blatten, hanno preso parte giovedì alla cerimonia commemorativa organizzata nella località dell'Alto Vallese in occasione del primo anniversario della terribile frana che il 28 maggio 2025 aveva inghiottito buona parte del comune.

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Keystone-ATS

Durante un incontro con la stampa organizzato prima della cerimonia, i membri del Consiglio di Stato vallesano hanno espresso la loro “commozione” nel ritrovarsi a Blatten, a un anno di distanza da un evento che “nessuno dimenticherà mai”. Christophe Darbellay, Stéphane Ganzer, Franziska Biner e Franz Ruppen hanno a turno sottolineato la volontà di costruire “una nuova Blatten” e di dare “un futuro ai suoi abitanti”.

I quattro “ministri” – senza il loro collega Mathias Reynard, assente oggi perchè impegnato in una conferenza intercantonale – hanno anche ricordato quanto è stato fatto negli ultimi dodici mesi e quanto resta ancora da realizzare, evocando in particolare le questioni legate agli aiuti finanziari, al turismo, all’agricoltura, alla mobilità e alla sicurezza dei luoghi.

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Presente pure lui alla conferenza stampa, il consigliere agli Stati vallesano Beat Rieder (Centro) ha dichiarato che la ricostruzione di Blatten “non è un’illusione”, sottolineando al contempo l’importanza di una “gestione proattiva del rischio” nella località della Lötschental e in altre regioni montane della Svizzera. Il politico ha poi lanciato un appello a “non dimenticare Blatten”, anche grazie alla copertura mediatica.

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Resilienza e solidarietà

Da parte sua, il sindaco di Blatten, Matthias Bellwald, ha parlato del “dolore” provocato dalla distruzione del villaggio e dalla morte di una persona. Un “paradiso in terra” si è trasformato in pochissimo tempo in una “scena apocalittica”. Allo stesso tempo, ha reso omaggio alla “resilienza” della popolazione e alla “solidarietà” di tutte le persone e le organizzazioni che stanno partecipando alla ricostruzione.

Circa il 90% del villaggio è stato distrutto dalla frana. Keystone / Laurent Gillieron

Dopo la conferenza stampa una cerimonia commemorativa si è tenuta all’interno di un tendone allestito nei pressi del lago formatosi dopo il crollo del ghiacciaio del Birch. Nel corso dell’evento Keller-Sutter ha parlato in rappresentanza del Consiglio federale, seguita poi dagli interventi di Darbellay, in qualità di presidente del Governo vallesano, e del sindaco. Intermezzi musicali e artistici hanno punteggiato la cerimonia, che si è conclusa con una funzione religiosa.

Alla celebrazione sono stati invitati i circa 300 abitanti di Blatten come pure la popolazione della valle. Sul posto sono giunti anche numerosi giornalisti svizzeri e internazionali, dato che la catastrofe aveva attirato l’attenzione di tutto il mondo. La maggior parte degli ospiti è stata trasportata sul luogo con veicoli militari, mentre altri sono arrivati a piedi.

Cancellata dalle mappe

Il 28 maggio 2025, esattamente alle ore 15:24, Blatten era quasi scomparsa dalla mappa geografica: il ghiacciaio del Birch è crollato, seppellendo gran parte del villaggio. In pochi secondi, milioni di metri cubi di roccia, detriti e ghiaccio si sono riversati a valle.

L’evacuazione ordinata pochi giorni prima della catastrofe ha salvato la vita ai residenti. Ciononostante, la tragedia ha provocato una vittima: un pastore di 64 anni si trovava nei pressi della sua stalla al momento della frana.

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